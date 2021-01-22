Звезды подсказали, какой окажется эта суббота

Луна 23 января останется в знаке Тельца. Решать важные дела и проводить встречи лучше до обеда. Позже может ухудшиться самочувствие, будет труднее сохранять спокойствие, есть риск поссориться с окружающими.

Овен

Для получения желаемого результата Овны должны 23 января много трудиться. Потребуются немалые усилия и вложения средств. Не стоит откладывать все ради новых идей. Воспользуйтесь советами окружающих. Семье понадобится ваша помощь. Устройте совместный отдых с близкими и друзьями.

Телец

Строить планы Тельцам в этот день можно, а брать на себя лишнее не стоит. На работе вы не застрахованы от разногласий с начальством. Воздержитесь от подписания серьезных документов и заключения сделок. В отношениях с родными, друзьями и любимыми все будет гладко.

Близнецы

Деловые встречи Близнецов в этот день пройдут очень удачно, как и поездки, в которых вы сможете познакомиться с приятными людьми. Также получится добиться успехов, особенно в интеллектуальной деятельности, и хорошо заработать. Однако сдержите эмоции – никому не жалуйтесь и ни с кем не ссорьтесь.

Рак

Прежде чем планировать будущее, Ракам 23.01. 2021 надо обязательно довести до конца всю работу и завершить дела. Также следует верно расставить приоритеты и набраться сил. Подходящее время для долгих и важных переговоров, изучения иностранного языка, смены места жительства, нового романа.

Лев

Благодаря давним знакомствам и старым связям Львы в этот день смогут получить нужную информацию. Постарайтесь как можно скорее определиться со своими целями и действуйте, тогда наверняка добьетесь успехов. Не стоит отказываться от предложенной помощи, используйте чужой опыт и полезные советы. Есть риск поругаться с партнером и потерять его.

Дева

В этот день спокойствие, а также следование нормам и традициям у Дев будет на первом плане. Любое дело окажется по плечу, а преодолеть трудности и реализовать отличные идеи помогут хорошие советы единомышленников. Время подходит для заключения крупных сделок, подписания важных документов, встреч с людьми, от которых зависит карьера. Не исключено получение неожиданных денег – вам могут вернуть старый долг.

Весы

Обсуждать серьезные вопросы Весам 23 января нужно только с самыми близкими людьми – чтобы вашими знаниями и деньгами не воспользовались желающие обогатиться за чужой счет. В торговых делах можно рискнуть: успех и прибыль не заставят себя ждать. Есть вероятность дальней поездки. Не исключено возобновление давнего прерванного романа.

Скорпион

С возникшими трудностями Скорпионы в этот день справятся. Благоприятный момент для начала любого, даже сложного, дела. Удачными будут покупки одежды, аксессуаров, мебели, предметов интерьера. Можно начать готовиться к обустройству дома или ремонту, а то и переезду. Давать деньги в долг и вести благотворительную деятельность звезды не советуют.

Стрелец

Выложившись по полной, разобравшись в сложном вопросе и успев при этом кое-чему научиться, Стрельцы в этот день добьются отличных результатов. Очень скоро пригодится новая информация, которую вы запомнили. Встреч – неожиданных и запланированных – окажется много. Возможны хорошие известия, приятные сюрпризы и подарки.

Козерог

Для кардинальных перемен в жизни, нарушения общепринятых правил и сложившихся традиций Козерогам 23.01.2021 не подходит. А вот задуманное может воплотиться. Средства на небольшие покупки будут истрачены не напрасно. Полезными окажутся прогулки и недалекие поездки. Больше двигайтесь и откажитесь от вредных привычек.

Водолей

Блеснуть способностями и талантами Водолеи смогут в этот день без особого труда. Дел будет слишком много, и надо поторопиться, чтобы завершить все. Сосредоточьтесь на работе, чтобы избежать роковых ошибок. Не исключено поступление заманчивых предложений, которые сулят хороший доход, но сразу не соглашайтесь принимать их – добиться еще более выгодных условий поможет интуиция.

Рыбы

Чтобы наверняка добиться успехов, решить любые дела и воплотить задуманное, Рыбам в этот день лучше действовать самостоятельно. Так удастся избежать споров с начальством и коллегами. Покупки могут разочаровать, поэтому лучше не тратить на них деньги. Искать дополнительный заработок и планировать новую работу и не стоит.

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