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Православная церковь 23 января поминает христианского богослова Григория, епископа Нисского.
Традиции и обычаи 23 января
В народном календаре у даты есть другое название – Григорий Летоуказатель. На Руси считали, что по этому дню можно узнать, каким будет лето.
Также наши предки, по обычаю, повязывали на колышек небольшой кусочек ткани и загадывали желание. В селах начинали готовиться к весенним посадкам на полях и огородах, старались задержать снег. Также перебирали зерно для будущего посева.
Что нельзя делать 23 января
1. Не стоит лениться и бездельничать.
2. Запрещено жаловаться.
3. Хвалиться тоже не позволено.
4. Не следует выносить мусор.
5. Выбрасывать хлебные крошки также не разрешается.
Что можно делать 23 января
1. Готовить блюда из говядины или свинины и кормить ими семью.
2. Закончить всю спланированную работу.
Народные приметы на 23 января
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников в феврале 2021 года.
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