В эту пятницу не стоит выбрасывать хлебные крошки – можно заболеть. Нежелательно также выносить мусор: счастье из дома уйдет

Православная церковь 23 января поминает христианского богослова Григория, епископа Нисского.

Традиции и обычаи 23 января

В народном календаре у даты есть другое название – Григорий Летоуказатель. На Руси считали, что по этому дню можно узнать, каким будет лето.

Также наши предки, по обычаю, повязывали на колышек небольшой кусочек ткани и загадывали желание. В селах начинали готовиться к весенним посадкам на полях и огородах, старались задержать снег. Также перебирали зерно для будущего посева.

Что нельзя делать 23 января

1. Не стоит лениться и бездельничать.

2. Запрещено жаловаться.

3. Хвалиться тоже не позволено.

4. Не следует выносить мусор.

5. Выбрасывать хлебные крошки также не разрешается.

Что можно делать 23 января

1. Готовить блюда из говядины или свинины и кормить ими семью.

2. Закончить всю спланированную работу.

Народные приметы на 23 января

Много снега в этот день сулит урожайный год.

Высокие облака – к хорошей погоде.

Сороки усаживаются на верхушки деревьев, значит, подморозит.

Густо покрывший все иней предвещает солнечную и холодную погоду на несколько дней.

Безоблачно – весна придет рано.

Если ясно и солнечно, лето ожидается жаркое и засушливое, стало капать с крыш – влажное и теплое, иней лег на стога и деревья – дождливое и прохладное.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников в феврале 2021 года.

