Как привлечь благополучие, подскажет подробный прогноз астрологов

В воскресенье Луна окажется в созвездии Близнецов. День для романтических и дружеских отношений окажется не самым удачным – повысится риск поссориться с близкими. Также представители некоторых знаков почувствуют слабость и проблемы с концентрацией.

Овен

24 января 2021 года станет отличным днем для работы, в том числе важной и требующей особого внимания. При этом усталости Овны практически не почувствуют – так сильно будут увлечены делом.

Телец

Тельцы в воскресенье особенно хороши будут в области коммуницирования с другими. Самое время наладить отношения с партнерами и привлечь на свою сторону союзников, советуют астрологи.

Близнецы

Успешный день обещают звезды Близнецам. Представителям этого знака удастся достичь поставленных целей благодаря энергии и решительности.

Рак

У Раков появится решить возможность личные проблемы и отбросить сомнения, которые мешали двигаться вперед. Порой не стоит прислушиваться к мнению окружающих, намекают астрологи.

Лев

24 января 2021 года приготовило Львам множество ярких и неожиданных событий. Главное – открыться всему новому.

Дева

Девы в январское воскресенье почувствуют легкую эмоциональную нестабильность, поэтому будет особенно легко выйти из себя. Согласно гороскопу, день лучше провести дома с самыми близкими.

Весы

Весам следует чаще обращать внимание на то, что реально, а что – нет. Чрезмерное увлечение миром фантазий может обернуться проблемами на работе.

Скорпион

Скорпионам, жаждущим скорее взяться за выполнение трудных задач, астрологи советуют не торопиться. Нужный момент наступит, но немного позже.

Стрелец

Стрельцы почувствуют сильное желание кардинально изменить свою жизнь. Январь – подходящее для всего нового время, но важно проявить осторожность, чтобы не наломать дров.

Козерог

Козероги многое успеют сделать 24 января, если смогут настроиться правильно. Решения, принятые в этот день, откроют новые двери как в карьере, так и личных отношениях.

Водолей

Водолеев звезды предостерегают от необдуманных решений и резких высказываний. Будьте мягче с близкими и постарайтесь отказаться от выяснения отношений.

Рыбы

Рыб в воскресенье ждут приятные сюрпризы, главное – позволить им произойти. Не бойтесь новых знакомств и неожиданных поездок, советуют астрологи.

Так пройдет день для представителей зодиакальной карты. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на февраль.