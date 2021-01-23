Приметы на 24 января: что нельзя делать в день Федосея

Приметы на 24 января: что нельзя делать в день Федосея
Фото: pixabay.com
В это воскресенье ни в коем случае не стоит принимать дома гостей

В воскресенье православные отмечают Федосеев день, названный так в честь сразу двух святых: преподобных Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. 24 января на Руси опасались как оттепели, так и сильных морозов. Считалось, что резкая перемена погоды в этот день не сулит ничего хорошего.

Традиции и обычаи 24 января

В народе верили, что в день Федосея-весняка нечистая сила, которую выгнали из домов после святок, "портит морозы". В холодные дни на людей нападает лихорадка-трясовица, поэтому на Руси проводили специальные обряды, чтобы от нее избавиться.

Для этого в доме топили овин, чтобы вытравить ненастье с помощью запаха дыма. Также было принято ходить в баню: согласно поверью, 24 января это способствовало укреплению здоровья.

Что нельзя делать 24 января

1. В Федосеев день от поездок лучше отказаться.

2. Категорически запрещалось менять что-либо во внешности, например, стричь волосы.

3. В воскресенье нельзя одалживать деньги. Считалось, что в этом случае человек следующие три месяца проведет в долгах.

4. Не стоит в этот день принимать гостей.

Что можно делать 24 января

1. Париться в бане.

2. Ходить на охоту.

Народные приметы на 24 января

  • Оттепель в день Федосея сулит холодную и затяжную весну.
  • Если попала в глаз соринка, то можно в скором времени потерять зрение.
  • Скулящая собака – к болезни.
  • Птица постучала в окно – значит, придет человек с хорошими вестями.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный календарь народных праздников на месяц.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

В России раскрыли уязвимые места США

Вашингтон проигрывает Москве в области вооружения

Новый преемник Меркель озвучил позицию по России

Политик указал на зависимость от отношений с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей