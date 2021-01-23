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В воскресенье православные отмечают Федосеев день, названный так в честь сразу двух святых: преподобных Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. 24 января на Руси опасались как оттепели, так и сильных морозов. Считалось, что резкая перемена погоды в этот день не сулит ничего хорошего.
Традиции и обычаи 24 января
В народе верили, что в день Федосея-весняка нечистая сила, которую выгнали из домов после святок, "портит морозы". В холодные дни на людей нападает лихорадка-трясовица, поэтому на Руси проводили специальные обряды, чтобы от нее избавиться.
Для этого в доме топили овин, чтобы вытравить ненастье с помощью запаха дыма. Также было принято ходить в баню: согласно поверью, 24 января это способствовало укреплению здоровья.
Что нельзя делать 24 января
1. В Федосеев день от поездок лучше отказаться.
2. Категорически запрещалось менять что-либо во внешности, например, стричь волосы.
3. В воскресенье нельзя одалживать деньги. Считалось, что в этом случае человек следующие три месяца проведет в долгах.
4. Не стоит в этот день принимать гостей.
Что можно делать 24 января
1. Париться в бане.
2. Ходить на охоту.
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