В это воскресенье ни в коем случае не стоит принимать дома гостей

В воскресенье православные отмечают Федосеев день, названный так в честь сразу двух святых: преподобных Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. 24 января на Руси опасались как оттепели, так и сильных морозов. Считалось, что резкая перемена погоды в этот день не сулит ничего хорошего.

Традиции и обычаи 24 января

В народе верили, что в день Федосея-весняка нечистая сила, которую выгнали из домов после святок, "портит морозы". В холодные дни на людей нападает лихорадка-трясовица, поэтому на Руси проводили специальные обряды, чтобы от нее избавиться.

Для этого в доме топили овин, чтобы вытравить ненастье с помощью запаха дыма. Также было принято ходить в баню: согласно поверью, 24 января это способствовало укреплению здоровья.

Что нельзя делать 24 января

1. В Федосеев день от поездок лучше отказаться.

2. Категорически запрещалось менять что-либо во внешности, например, стричь волосы.

3. В воскресенье нельзя одалживать деньги. Считалось, что в этом случае человек следующие три месяца проведет в долгах.

4. Не стоит в этот день принимать гостей.

Что можно делать 24 января

1. Париться в бане.

2. Ходить на охоту.

Народные приметы на 24 января

Оттепель в день Федосея сулит холодную и затяжную весну.

Если попала в глаз соринка, то можно в скором времени потерять зрение.

Скулящая собака – к болезни.

Птица постучала в окно – значит, придет человек с хорошими вестями.

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