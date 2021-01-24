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25 января ночное светило будет находиться в знаке Близнецы. Такое положение Луны благоприятно для проведения деловых и дружеских встреч, а также непродолжительных поездок.
Овен
День сулит Овнам успехи на работе и дома. Деловые переговоры пройдут на ура, а родные поддержат вас во всех начинаниях. Однако не следует быть слишком самоуверенными, это чревато.
Телец
Звезды советуют Тельцам отказаться от принятия серьезных решений в этот день. 25.01 материальное положение представителей этого знака может пошатнуться. Скорее всего, виновны в этом будут тайные завистники – будьте осторожны при общении с плохо знакомыми людьми.
Близнецы
Близнецам в понедельник стоит ждать новых вестей 25.01.2021. Возможно появление дополнительного источника дохода, а также встреча с романтическим продолжением.
Рак
25 января обещает Ракам перемены в карьере. Будут ли они благоприятными, зависит только от вас. Если удастся расположить к себе руководство, в ближайшее время ждите повышения. А вот интриги коллег могут привести к краху.
Лев
В понедельник занятым в творчестве Львам будет сопутствовать удача. Вы будете весьма успешны и сможете продемонстрировать окружающим свой креативный потенциал. Для остальных день пройдет спокойно.
Дева
День будет полон различных активностей. У Дев появится шанс проявить себя. Любое дело будет спориться в руках представителей этого знака. Важные переговоры лучше наметить именно на понедельник.
Весы
Отличный день для проведения переговоров с бизнес-партнерами. В финансовых делах Весам будет сопутствовать удача. Возможна крупная покупка.
Скорпион
25 января подходит для принятия судьбоносных решений. Сегодня интуиция Скорпионов будет работать на все 100. При этом на советы окружающих в этот день лучше не обращать внимания.
Стрелец
Благоприятный день. Стрельцов ждут приятные перемены на работе. Возможно получение неожиданного бонуса. В личной жизни все будет развиваться позитивно.
Козерог
Как пройдет 25 января, зависит только от вас. Звезды дают Козерогам шанс показать себя. Однако от представителей этого знака требуется проявление напористости и уверенности в собственных силах.
Водолей
Водолеям следует быть осторожными. В понедельник их постараются соблазнить или обмануть. День может закончиться серьезными финансовыми потерями, будьте предельно бдительны.
Рыбы
Астрологи предсказывают серьезные изменения в жизни Рыб. Возможны крупные финансовые поступления или решение важного вопроса. Вам следует быть собранными и готовыми к принятию глобальных решений.
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