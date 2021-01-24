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По преданию, святая Татьяна
истовой молитвой во славу Христа сумела побороть языческое божество. За свою
веру она была замучена. 25 января в России также отмечают День студента.
Обычаи и традиции на 25 января
На Руси верили, что в день святой Татьяны категорически нельзя ссориться. Особенно запрещены конфликты внутри семьи. Такой разлад может испортить сквернословам весь год.
Также Татьянин день положено встречать в хорошо прибранном доме. Оставшийся в избе сор может обернуться тяжелым заболеванием кого-то из домочадцев.
А еще наши предки верили, что в эту дату нельзя отказывать нуждающимся. Если просьбу такого человека проигнорировать, то в будущем можно занять его место, лишившись материального благополучия.
Издревле девушки любили гадать на Татьяну. В этот день происходило много таинственного, и потусторонние силы были готовы к общению с земными жителями.
Уже позже появилось еще одно поверье. Если выйти 25 января на балкон с зачетной книжкой и прокричать "халява, приди", то будущие экзамены пройдут без сучка и без задоринки. А вот готовиться к учебным испытаниям запрещено – нельзя читать свои конспекты и повторять пройденный материал.
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