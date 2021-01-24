Астрологический прогноз для всех знаков зодиака подскажет, как провести последнюю неделю второго месяца зимы

В конце января многим знакам захочется побыть в одиночестве. Накаленные эмоции будут заставлять вас отказываться от общения со всеми подряд. Однако не стоит этому поддаваться, если закрыться от мира сейчас, потом это негативно скажется на остатке года.

Овен

Звезды предостерегают вас от тесного общения с коллегами. Велика вероятность того, что Овны могут стать жертвой подставы со стороны недоброжелателей. Поэтому говорить о личном с коллегами, не стоит.

Телец

Астрологи советуют Тельцам держать себя в руках в эти семь дней. Не нужно лезть на рожон и выяснять отношения со второй половинкой. Лучше больше времени проводить с родственниками, которые и не дадут огню в вашей душе разгореться, и поделятся мудрым советом.

Близнецы

Близнецам пора забыть о проблемах окружающих, которыми они были поглощены все последнее время, и заняться наконец собой. Астрологи предупреждают, что нельзя отдавать все силы на борьбу с несправедливостью, ущемляя себя и свою семью временем, которое вы тратите на посторонних.

Рак

Ракам стоит отправиться в путешествие. Даже короткая поездка взбодрит и поможет решить вопросы, над которыми вы в последнее время бились. А в дороге вас могут ждать приятные известия.

Лев

Представителям знака нужно набраться терпения. В этот период рискованно бросать уже начатые дела. Львам стоит взять себя в руки и продолжить работу над выбранным проектом, несмотря на все трудности. Позже окажется, что все проблемы можно преодолеть.

Дева

Девам в эти семь дней стоит открыться миру. Чаще бывайте в обществе, соглашайтесь на приглашения друзей и знакомых и чаще гуляйте. Это позволит вам по-новому взглянуть на вашу жизнь и начать менять ее к лучшему.

Весы

С 25 по 31 января Весов ждет успех. Это замечательный период сделать то, что вы боялись или откладывали. Действуйте решительно, звезды сейчас на вашей стороне.

Скорпион

Вам захочется всю неделю лениться и ничего не делать. Если срочных дел нет, позвольте себе небольшую передышку. Скорпионы ее заслужили как никто. Дефицит энергии вам все равно не восполнить в это время.

Стрелец

Стрельцам не хватает ощущения свободы. Чтобы не сжигать все мосты вместе с нужными, проведите генеральную уборку и выбросите старые вещи. Это вдохновит вас на новые подвиги.

Козерог

Вас ждет благоприятная неделя. Впрочем, успехов удастся достигнуть, если вовремя отдыхать. Нельзя напрягать сейчас себя больше, чем может ваш организм. Козерогам нужно правильно распределять нагрузки.

Водолей

Представители знака смогут улучшить свое финансовое состояние, если вовремя подсуетятся. Не бойтесь рисковать и брать на себя больше, чем вы привыкли. Все усилия Водолеев будут оценены по достоинству.

Рыбы

Астрологи советуют вам помириться с бывшими друзьями. В последнее время Рыбы были слишком резки со многими окружающими, но пора задуматься о том, чтобы стать более мягкими и терпимыми к окружающим.

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