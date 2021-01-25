Узнать, как сложится этот вторник, поможет астрологический прогноз

Луна 26 января растет, но уже в Раке. Предстоят интересные дела, много новых встреч, планов и событий. Главное – правильно выстроить свой день, определиться с приоритетами. Можно поменять работу, заняться непривычным, отправиться в короткие поездки.

Овен

Решить сложные задачи Овнам 26 января поможет интуиция. Ваши хорошие идеи поддержат окружающие. Есть вероятность подписать очень выгодный контракт. Не стоит с головой погружаться в работу и идти на необдуманный риск. Удачно сложатся небольшие путешествия. Не исключены интересные знакомства.

Телец

Для реализации давних замыслов Тельцам этот день подходит. Окружающие дадут хорошие советы и помогут. Кроме того, вам обеспечена поддержка влиятельных людей. Могут поступить предложения, приняв которые вы сделаете отличную карьеру. Ближе к вечеру отдохните с семьей, прогуляйтесь на свежем воздухе.

Близнецы

Поддержка авторитетных людей поможет Близнецам в этот день реализовать новые идеи, что заметно улучшит их материальное благосостояние. Начальство поощрит вам за ответственный подход к делу. Звезды советуют начать проект в совершенно иной для вас области. Будут удачны мелкие приобретения, от крупных надо отказаться. После работы желательно уделить время родителям и детям.

Рак

Приложив больше усилий, Раки 26.01.2021 смогут не только решить давние вопросы, но и достичь поставленных целей. Смело беритесь за сложную и ответственную работу, а также реализацию масштабных проектов, обсуждайте актуальные темы и важные проблемы. Есть шанс заключить выгодные сделки и найти дополнительный источник доходов.

Лев

В этот день Львы достигнут прогресса в работе и успехов в делах. Вас поддержат влиятельные люди. К реализации новых проектов приступайте осторожно, опираясь на помощь давних союзников. При воплощении мечты действуйте разумно. Не стоит перенапрягаться, найдите время для отдыха и общения с близкими. Вас могут навестить старые друзья.

Дева

У Дев в этот день могут возникнуть разногласия с начальством. Отстаивать свои позиции нужно, опираясь на веские аргументы. Чтобы не поступить необдуманно и не допустить роковых ошибок, не поддавайтесь на провокации окружающих. Избегайте конфликтов в отношениях с близкими, помогите им. Отдохните, уделите время родным.

Весы

Если Весам 26 января понадобится помощь, они ее получат без труда. Захотите действовать самостоятельно – дерзайте, удача будет сопутствовать во всем. Вы сможете заключить выгодные сделки и заметно повысите собственные доходы. Рассудительность и спокойствие помогут принять решения, от которых зависит многое. В личной жизни тоже все гладко.

Скорпион

При оформлении важных документов и составлении отчетов Скорпионам в этот день помогут серьезность, ответственное отношение и сосредоточенность. Вы будете внимательны, собранны и ошибок не допустите. Время подходит для встреч с авторитетными людьми. Чтобы избежать некоторых недоразумений на работе, как можно быстрее разберитесь со всеми делами. Общение с родными и близкими доставит радость.

Стрелец

В этот день избежать проблем Стрельцам не удастся. Придется долго, много и упорно трудиться. Используйте советы тех, кому доверяете, и добьетесь поставленных целей. Реализация интересных идей поможет намного повысить доходы. Есть вероятность поменять место работы. Откажитесь от крупных покупок. Вечером сдерживайте негативные эмоции.

Козерог

Вопросы, связанные с работой и финансами, 26.01.2021 Козероги решат. Не исключено, что возникнут напряженные моменты, высказывайтесь осторожнее. В работе прежний опыт не поможет, учитесь на ходу – это будет интересно и полезно. Ближе к вечеру вы можете получить приятные известия или неожиданные деньги. В личных отношениях полагайтесь на интуицию.

Водолей

Найти выход из непростой ситуации в этот день Водолеям поможет спокойствие. Появится желание научиться чему-то новому, накопить опыт. Пришло время откладывать деньги про запас. Из-за переутомления не исключены легкие недомогания, мрачное настроение. Уделите время детям, помогите им решить проблемы.

Рыбы

За упорный труд и ответственное отношение к делам Рыбы в этот день будут вознаграждены. Деловые встречи пройдут отлично – удастся обсудить и решить финансовые вопросы. Перед вами откроются новые перспективы. Можно будет воплотить интересные и масштабные идеи. Отказаться от срочной поездки не получится.

Недавно таролог рассказала, каким знакам зодиака повезет в феврале. По ее словам, этот месяц станет счастливым для Близнецов, Тельцов, Рыб и Козерогов.