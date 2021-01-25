Не следует в этот вторник обижать кошек

Верующие чтут 26 января святого Ермилу. За отказ отречься от христианства его упрятали в тюрьму, долго мучили и бросили в реку.

Традиции и обычаи 26 января

На Руси в этот день уделяли особое внимание кошкам и собакам. Больного усаживали на любимое место отдыха мурлыки – для выздоровления. Чтобы младенец спокойно и крепко спал ночью, его укладывали в колыбельку после мурки.

Также по поведению кошек и собак узнавали погоду на ближайшее время.

Народные приметы на 26 января

Опоясанная кругом луна сулит метель.

Лес шумит, значит, выпадет снег и потеплеет, трещит – морозы задержатся до конца весны.

Кошка скребет коготками стену – к осадкам, пол – к вьюге, лижет лапку – будет солнечно, прячет мордочку – к стуже.

Свернувшаяся во дворе в комочек собака предвещает холода.

Если кошка по полу валяется, или лежит животом кверху и потягивается, или смотрит в окно, ожидается потепление.

Что нельзя делать 26 января

1. Не стоит работать.

2. Запрещено ссориться.

3. Не рекомендуется затевать конфликты.

4. Произносить ругательства не позволено.

5. Вспоминать обиды не следует.

6. Не разрешено распространять сплетни и ложные слухи.

7. Обижать кошек нежелательно.

Что можно делать 26 января

1. Нужно проводить время с семьей.

2. Позволено отдыхать.

3. Рекомендуется веселиться.