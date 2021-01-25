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Верующие чтут 26 января святого Ермилу. За отказ отречься от христианства его упрятали в тюрьму, долго мучили и бросили в реку.
Традиции и обычаи 26 января
На Руси в этот день уделяли особое внимание кошкам и собакам. Больного усаживали на любимое место отдыха мурлыки – для выздоровления. Чтобы младенец спокойно и крепко спал ночью, его укладывали в колыбельку после мурки.
Также по поведению кошек и собак узнавали погоду на ближайшее время.
Народные приметы на 26 января
Что нельзя делать 26 января
1. Не стоит работать.
2. Запрещено ссориться.
3. Не рекомендуется затевать конфликты.
4. Произносить ругательства не позволено.
5. Вспоминать обиды не следует.
6. Не разрешено распространять сплетни и ложные слухи.
7. Обижать кошек нежелательно.
Что можно делать 26 января
1. Нужно проводить время с семьей.
2. Позволено отдыхать.
3. Рекомендуется веселиться.
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