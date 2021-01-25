Церковные праздники в феврале 2021 года

Церковные праздники в феврале 2021 года
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Православный календарь на последний месяц зимы

Всего в феврале 2021 года православные отмечают 94 праздника. Это знаменательные даты, связанные с жизнью Иисуса Христа, его матери – Девы Марии – и памятью о разных святых. Одна из них – Сретение – входит в состав 12 великих церковных. Есть также три важных праздника и две особые Седмицы. Кроме того, верующие начинают подготовку к Великому посту.

1 ФЕВРАЛЯ

День памяти святых и мучеников Феодора Новгородского, Макария Великого, Макария Римлянина, Макария Печерского и Саввы Сторожевского, Марка Евгеника и Петра Скипетрова.

2 ФЕВРАЛЯ

Православная церковь чтит мучеников и блаженных Лаврентия Печерского, Евфимия Печерского, Евфимия Сянжемского.

3 ФЕВРАЛЯ

Верующие поминают святых Максима Грека и Максима Исповедника, Акилу, Валериана и Кандида.

4 ФЕВРАЛЯ

Принято чтить преподобных и святителей Анастасия Персянина и Анастасия Печерского, Макария Жабынского, Тимофея, Евфимия Тихонравова и Иоанна Успенского.

5 ФЕВРАЛЯ

Отмечается Собор Костромских святых .

Принято возносить молитвы в память об Агафангеле Римлянине, Геннадии Костромском, Феоктисте и Клименте.

6 ФЕВРАЛЯ

День памяти Блаженной Ксении Петербургской, Иоанна Казанского, Ксении Римляныни, Герасима.

7 ФЕВРАЛЯ 

В эту дату отмечают Собор новомучеников и исповедников российских и день иконы Божией Матери "Утоли моя печали"

Поминают погибших за христианскую веру, а также святых Василия, Владимира Богоявленского, Петра, Григория и Моисея.

8 ФЕВРАЛЯ

Верующие поминают Ксенофонта Константинопольского и его семью, Симеона Ветхого и Феодора Студита.

9 ФЕВРАЛЯ

Православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, а также день Димитрия Константинопольского и Петра Египетского.

10 ФЕВРАЛЯ

Христиане молятся у иконы Богородицы "Суморинской-Тотемской", поминают святыхЕфремов – Новоторжского и Печерского, – Феодосия Тотемского.

11 ФЕВРАЛЯ

В этот день верующие празднуют Собор екатеринбургских святых,  перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца и день святого затворника Лаврентия Печерского.

12 ФЕВРАЛЯ

Православная церковь отмечает Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста, поминает Кенсорина, Савина, Хрисию и еще 20 страдальцев, а также святого Ипполита.

13 ФЕВРАЛЯ

Христиане чтут мучениц Афанасию, Евдоксию, Иоанна, Кира, Трифену, Феодотию и Феоктисту, а также святого Никиту.

14 ФЕВРАЛЯ

Верующие празднуют Собор святых Пермской митрополии и поминают Афанасию с дочерями, Евдоксию, Кира, Иоанна, Никиту, Трифона и Петра.

15 февраля

Большой православный праздник – Сретение Господне.

Православные чтут священномучеников Михаила и Василия.

16 ФЕВРАЛЯ

Христиане поминают благоверных и праведных Романа Угличского, Николая (Касаткина) , Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

17 ФЕВРАЛЯ

Церковь чтит благоверных и преподобных Георгия Владимирского, Исидора Пелусиота и Кирилла Новгородского.

18 ФЕВРАЛЯ

День святого Феодосия и мученицы Агафии Панормской (Палермской).

19 ФЕВРАЛЯ

Верующие поминают преподобных Вукола Смирнского и Варсонофия Великого, а также пророка Иоанна.

20 ФЕВРАЛЯ

Православная церковь чтит святых Парфения и Луку Елладского.

С 21 по 27 февраля идет Седмица (неделя) мытаря и фарисея.

21 ФЕВРАЛЯ

Христиане поминают Феодора Стратилата, Захарию Серповидца и Савву II.

22 ФЕВРАЛЯ

Церковь отмечает Обретение мощей святителей Иннокентия (Кульчицкого) и Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России, чтит Панкратия Печерского  иНикифора Антиохийского (Сирийского) .

23 ФЕВРАЛЯ

Верующие празднуют Собор святителей Новгородских и поминают Анну Новгородскую, Ваптоса и Порфирия, Лонгина Коряжемского и Прохора Печерского, а также Харалампия.

24 ФЕВРАЛЯ

Православные чтут Власия Севастийского, князя Всеволода Новгородского, Димитрия Прилуцкого.

25 ФЕВРАЛЯ

День Иверской иконы Божьей Матери.

Христиане прославляют икону Божией Матери "Огневидная" и  поминают митрополита Московского, всея России Алексия и святого Мелетия (Леонтовича).

26 ФЕВРАЛЯ 

Церковь отмечает день Мартиниана Кесарийского (Палестинского), Зои и Светланы (Фотинии), Симеона Мироточивого.

27 ФЕВРАЛЯ 

Церковь отмечает день Святого равноапостольного Кирилла (Словенского), Марона,12 строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры, Исаакия, Авксентия Вифинского, князя Михаила Черниговского и Феодора.

28 ФЕВРАЛЯ

Верующие празднуют день Виленской иконы Божией Матери. Чтут затворника Пафнутия и апостола Онисима.


Полина ДОРОЖКИНА

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