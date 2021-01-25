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Всего в феврале 2021 года православные отмечают 94 праздника. Это знаменательные даты, связанные с жизнью Иисуса Христа, его матери – Девы Марии – и памятью о разных святых. Одна из них – Сретение – входит в состав 12 великих церковных. Есть также три важных праздника и две особые Седмицы. Кроме того, верующие начинают подготовку к Великому посту.
1 ФЕВРАЛЯ
День памяти святых и мучеников Феодора Новгородского, Макария Великого, Макария Римлянина, Макария Печерского и Саввы Сторожевского, Марка Евгеника и Петра Скипетрова.
2 ФЕВРАЛЯ
Православная церковь чтит мучеников и блаженных Лаврентия Печерского, Евфимия Печерского, Евфимия Сянжемского.
3 ФЕВРАЛЯ
Верующие поминают святых Максима Грека и Максима Исповедника, Акилу, Валериана и Кандида.
4 ФЕВРАЛЯ
Принято чтить преподобных и святителей Анастасия Персянина и Анастасия Печерского, Макария Жабынского, Тимофея, Евфимия Тихонравова и Иоанна Успенского.
5 ФЕВРАЛЯ
Отмечается Собор Костромских святых .
Принято возносить молитвы в память об Агафангеле Римлянине, Геннадии Костромском, Феоктисте и Клименте.
6 ФЕВРАЛЯ
День памяти Блаженной Ксении Петербургской, Иоанна Казанского, Ксении Римляныни, Герасима.
7 ФЕВРАЛЯ
В эту дату отмечают Собор новомучеников и исповедников российских и день иконы Божией Матери "Утоли моя печали"
Поминают погибших за христианскую веру, а также святых Василия, Владимира Богоявленского, Петра, Григория и Моисея.
8 ФЕВРАЛЯ
Верующие поминают Ксенофонта Константинопольского и его семью, Симеона Ветхого и Феодора Студита.
9 ФЕВРАЛЯ
Православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, а также день Димитрия Константинопольского и Петра Египетского.
10 ФЕВРАЛЯ
Христиане молятся у иконы Богородицы "Суморинской-Тотемской", поминают святыхЕфремов – Новоторжского и Печерского, – Феодосия Тотемского.
11 ФЕВРАЛЯ
В этот день верующие празднуют Собор екатеринбургских святых, перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца и день святого затворника Лаврентия Печерского.
12 ФЕВРАЛЯ
Православная церковь отмечает Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста, поминает Кенсорина, Савина, Хрисию и еще 20 страдальцев, а также святого Ипполита.
13 ФЕВРАЛЯ
Христиане чтут мучениц Афанасию, Евдоксию, Иоанна, Кира, Трифену, Феодотию и Феоктисту, а также святого Никиту.
14 ФЕВРАЛЯ
Верующие празднуют Собор святых Пермской митрополии и поминают Афанасию с дочерями, Евдоксию, Кира, Иоанна, Никиту, Трифона и Петра.
15 февраля
Большой православный праздник – Сретение Господне.
Православные чтут священномучеников Михаила и Василия.
16 ФЕВРАЛЯ
Христиане поминают благоверных и праведных Романа Угличского, Николая (Касаткина) , Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
17 ФЕВРАЛЯ
Церковь чтит благоверных и преподобных Георгия Владимирского, Исидора Пелусиота и Кирилла Новгородского.
18 ФЕВРАЛЯ
День святого Феодосия и мученицы Агафии Панормской (Палермской).
19 ФЕВРАЛЯ
Верующие поминают преподобных Вукола Смирнского и Варсонофия Великого, а также пророка Иоанна.
20 ФЕВРАЛЯ
Православная церковь чтит святых Парфения и Луку Елладского.
С 21 по 27 февраля идет Седмица (неделя) мытаря и фарисея.
21 ФЕВРАЛЯ
Христиане поминают Феодора Стратилата, Захарию Серповидца и Савву II.
22 ФЕВРАЛЯ
Церковь отмечает Обретение мощей святителей Иннокентия (Кульчицкого) и Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России, чтит Панкратия Печерского иНикифора Антиохийского (Сирийского) .
23 ФЕВРАЛЯ
Верующие празднуют Собор святителей Новгородских и поминают Анну Новгородскую, Ваптоса и Порфирия, Лонгина Коряжемского и Прохора Печерского, а также Харалампия.
24 ФЕВРАЛЯ
Православные чтут Власия Севастийского, князя Всеволода Новгородского, Димитрия Прилуцкого.
25 ФЕВРАЛЯ
День Иверской иконы Божьей Матери.
Христиане прославляют икону Божией Матери "Огневидная" и поминают митрополита Московского, всея России Алексия и святого Мелетия (Леонтовича).
26 ФЕВРАЛЯ
Церковь отмечает день Мартиниана Кесарийского (Палестинского), Зои и Светланы (Фотинии), Симеона Мироточивого.
27 ФЕВРАЛЯ
Церковь отмечает день Святого равноапостольного Кирилла (Словенского), Марона,12 строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры, Исаакия, Авксентия Вифинского, князя Михаила Черниговского и Феодора.
28 ФЕВРАЛЯ
Верующие празднуют день Виленской иконы Божией Матери. Чтут затворника Пафнутия и апостола Онисима.
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