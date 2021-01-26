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Православные 27 января поминают святую Нину. Ее считают просветительницей Грузии, благодаря которой народ страны пришел к христианству.
Традиции и обычаи 27 января
На Руси было принято колоть дрова, наводить порядок в хлевах, утеплять их. Особое внимание наши предки уделяли в этот день домашним животным, особенно – коровам. Буренок сытно кормили, чистили шерсть, проводили ритуалы для защиты от хворей.
Народные приметы на 27 января
Что нельзя делать 27 января
1. Нежелательно бездельничать.
2. Долго валяться в постели тоже не следует.
3. Не позволяется заниматься бесполезными делами.
4. Кричать и громко говорить не стоит.
5. Запрещено таить обиды.
6. Не рекомендовано скандалить.
7. Выливать молоко не разрешается.
Что можно делать 27 января
1. Позволено много читать.
2. Рекомендуется изучать иностранные языки.
3. Нужно ухаживать за домашними животными.
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