В эту среду нежелательно повышать голос и выливать молоко

Православные 27 января поминают святую Нину. Ее считают просветительницей Грузии, благодаря которой народ страны пришел к христианству.

Традиции и обычаи 27 января

На Руси было принято колоть дрова, наводить порядок в хлевах, утеплять их. Особое внимание наши предки уделяли в этот день домашним животным, особенно – коровам. Буренок сытно кормили, чистили шерсть, проводили ритуалы для защиты от хворей.

Народные приметы на 27 января

Если ночью лег иней, снега не будет и потеплеет.

Много звезд сулят потепление, мало – ненастье и буран.

Вокруг луны стелется туман, значит, разыграется вьюга.

Каркающие утром вороны предвещают метель.

Движение облаков – к задержке морозов в ближайшие дни.

Что нельзя делать 27 января

1. Нежелательно бездельничать.

2. Долго валяться в постели тоже не следует.

3. Не позволяется заниматься бесполезными делами.

4. Кричать и громко говорить не стоит.

5. Запрещено таить обиды.

6. Не рекомендовано скандалить.

7. Выливать молоко не разрешается.

Что можно делать 27 января

1. Позволено много читать.

2. Рекомендуется изучать иностранные языки.

3. Нужно ухаживать за домашними животными.