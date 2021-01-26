По словам специалиста, последний месяц зимы готовит много перемен

Украинский астролог Марина Скади рассказала, что ждет жителей Земли в феврале 2021 года. Видеопрогноз появился на Ютуб-канале специалиста.

Скади отметила, что в феврале все планеты и фиктивные точки будут сосредоточены в зоне так называемой трансформации. Задача этой области заключается в том, чтобы реализовать процесс перехода энергии на новый уровень.

"Можно сказать, что начнется новая эра в истории всего мира", – заявила астролог.

Многие люди получат шанс измениться к лучшему, найти новые перспективы и настроиться на личностный рост. Последний месяц зимы не позволит жителям Земли бездействовать – придется постоянно бороться с трудностями и обстоятельствами. Это связано с напряженным взаимодействием планет.

"Кто не хочет действовать, брать ответственность, работать – будет подавлен обстоятельствами извне", – предупредила Марина.

Основатель Центра Астрологии и Развития Личности добавила – нужно быть крайне активными и гибкими, чтобы добиться успехов во всех делах.

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