Начнется новая эра: астролог дала прогноз для всего человечества на февраль 2021

Начнется новая эра: астролог дала прогноз для всего человечества на февраль 2021
Фото: Simone Brandt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
По словам специалиста, последний месяц зимы готовит много перемен

Украинский астролог Марина Скади рассказала, что ждет жителей Земли в феврале 2021 года. Видеопрогноз появился на Ютуб-канале специалиста.

Скади отметила, что в феврале все планеты и фиктивные точки будут сосредоточены в зоне так называемой трансформации. Задача этой области заключается в том, чтобы реализовать процесс перехода энергии на новый уровень.

"Можно сказать, что начнется новая эра в истории всего мира", – заявила астролог.

Многие люди получат шанс измениться к лучшему, найти новые перспективы и настроиться на личностный рост. Последний месяц зимы не позволит жителям Земли бездействовать – придется постоянно бороться с трудностями и обстоятельствами. Это связано с напряженным взаимодействием планет.

"Кто не хочет действовать, брать ответственность, работать – будет подавлен обстоятельствами извне", – предупредила Марина.

Основатель Центра Астрологии и Развития Личности добавила – нужно быть крайне активными и гибкими, чтобы добиться успехов во всех делах.

Ранее Тамара Глоба предсказала судьбу России в 2021 году. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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