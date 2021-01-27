Гороскоп на 28 января 2021 года

Гороскоп на 28 января 2021 года
Фото:Fu Jianbin/xinhua/www.globallookpress.com
Звезды подскажут, что ждет в эту среду каждый знак зодиака

Луна 28 января полная и находится в созвездии Льва. В это время энергия достигнет пика, и нужно быть с нею осторожнее. Трудно  станет контролировать эмоции и вредные привычки. Из новых идей наиболее удачными окажутся самые простые. Для разрешения трудностей с финансами подходящий момент, при этом не стоит много тратить – это приведет к большим потерям.

Овен

Положение Овнов на работе 28 января может измениться. Чтобы избежать конфликтов, главные вопросы лучше обсуждать до полудня. Возникшие у вас идеи надо воплотить побыстрее. Решить финансовые вопросы вам помогут родные и друзья. Нежелательно откладывать поездки. Также не стоит подписывать важные документы. Приобретите что-то полезное в дом. Воздержитесь от общения с теми, кого мало знаете.

Телец 

Ориентироваться в непростых ситуациях в этот день Тельцам нужно лишь на свои решения. Вступать в споры звезды вам не советуют. Для серьезных деловых встреч благоприятен полдень. Обсуждать вопросы, связанные с имуществом и деньгами, следует ближе к вечеру. Хорошее время для общения с давними приятелями. У вас появится немало причин для радости. Возможны удачные покупки, неожиданные подарки, приятные сюрпризы.

Близнецы

Работать в этот день Близнецам придется много. Вы не допустите грубых ошибок, если составите подробный план действий. С привычными обязанностями вы легко справитесь. Выполнить сложные задачи поможет творческий подход. Больших сделок заключать не рекомендуется. Отложите принятие важных решений или посоветуйтесь по ним с опытными людьми, которым доверяете. Старайтесь не думать о плохом. Сохраняйте добрые отношения со старшими родственниками.

Рак 

Чтобы воспользоваться открывшимися 28.01.2021 новыми перспективами, Ракам следует быть в хорошей форме и сохранять боевой настрой. Браться за новое, менять что-то в жизни, отправляться в путешествие не спешите – лучшее время для этого наступит позже. Не создавайте себе трудностей, отбросьте мрачные мысли. Постарайтесь взбодриться и расслабиться. Уделите внимание друзьям. Хорошо бы выехать с детьми на природу.

Лев 

Сложностей Львам в этот день не избежать, однако это не повод для отчаяния. Беритесь за дела, которые вам по силам. Подведите итоги работы и подумайте о своем нынешнем положении. Вам откроются новые перспективы. Только не допустите ошибок – они будут роковыми. С трудом, но вы избежите ссор. Воздержитесь от больших денежных трат и не решайте связанные с недвижимостью вопросы. Чтобы не впасть в апатию, старайтесь не переутомиться.

Дева

Большие достижения в работе Девам 28 января не светят. Возникнут проблемы и серьезные разногласия с начальством, из-за чего вас посетят мысли об уходе. Не рубите с плеча, чуть позже все изменится. Обсуждать свои дела с близкими звезды вам не рекомендуют: договориться вам не удастся. Есть риск потерять незначительную сумму денег. К возможной поездке надо подготовиться серьезно, чтобы не пришлось испытать неприятных моментов.

Весы

Плодотворно трудиться, ладить с руководителями и коллегами 28 января Весам может помешать чрезмерная эмоциональность. Если вы сдержите порывы пустить ее в ход и признаете собственные ошибки, все пойдет гладко. Однако вам придется заниматься многими делами сразу, решая не только свои, но и чужие проблемы. Восстановить силы поможет поход в массажный кабинет. Дома неплохо бы провести уборку.

Скорпион

Энергия Скорпионов в этот день будет фонтанировать. Вы без труда преодолеете любые трудности и препятствия. Достичь поставленных целей помогут жизненный опыт, фантазия и большее доверие к своей интуиции. Поступки в порыве чувств опасны для вас. Сосредоточьтесь, чтобы приобрести новые навыки – вначале их нужно осознать. Есть шанс познакомиться с интересными людьми.

Стрелец 

Этот день подходит Стрельцам для начала нового проекта и подачи документа на рассмотрение. Вы можете получить предложение, которое обещает интересное дело и дополнительный заработок. Тщательно обдумайте его до того, как принять. Осторожно и не спеша решайте новые задачи. Важные встречи лучше провести после полудня. Есть вероятность небольших финансовых поступлений и незначительных расходов.

Козерог

Важное дело Козерогам в 28.01.2021 хорошо бы выполнять с единомышленниками. То, за что вы сами приметесь из любопытства, быстро начнет приносить доход. Чтобы не стать жертвой манипуляций, будьте разборчивее в общении. И в работе, и в личной жизни вам повезет. Удастся решить давние финансовые вопросы. Наступило подходящее время для недолгих поездок и романтического путешествия в далекие края.

Водолей 

Уверенность в собственных силах и привычный комфорт Водолеи испытают, выполняя свои обычные обязанности. Получая поддержку авторитетных людей, вы одержите профессиональные победы. Можно начать реализацию новых коммерческих проектов и заключать сделки – они принесут крупную прибыль. При этом больше думать вы будете о личной жизни и быте. Звезды предупреждают о проблемах со здоровьем – есть риск возникновения сильных головных болей.

Рыбы

На работе, и не только, Рыбы в этот день найдут союзников. Не бойтесь проявлять инициативу в делах и выражать собственные идеи. В реализацию задуманных вами проектов могут вложиться заинтересовавшиеся ими влиятельные люди. Не берите на себя новые обязательства, пока не дождетесь более выгодных условий. В свободное время, чтобы не хандрить, смените обстановку – посетите новые места, прогуляйтесь подальше от дома.

Ранее "Утро.ру" познакомило читателей с китайским гороскопом на 2021 год.

Полина ДОРОЖКИНА

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