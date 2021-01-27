Курс рубля
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Верующие 28 января почитают Павла Фивейского. Он был первым христианским монахом. Из 113 лет 91 год святой прожил отшельником.
Традиции и обычаи 28 января
Наши предки именовали дату днем ведунов – пророков, знахарей, гадалок - и считали опасной. Верили, будто в это время колдуны могут передать чары, и боялись их порчи.
Что нельзя делать 28 января
1. Запрещено ругаться в доме.
2. Не стоит ходить в грязной одежде и обуви.
3. Также не рекомендуется хвалиться.
4. Нежелательно завидовать.
Что можно делать 28 января
1. Наводить порядок в доме всей семьей.
2. Венчаться и устраивать свадьбы.
3. Одевать младенца во все льняное.
Народные приметы на 28 января
Ранее "Утро.ру" назвало церковные праздники в феврале 2021 года.
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