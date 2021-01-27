Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день
Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/www.globallookpress.com
Не рекомендуется в этот четверг ходить в грязной одежде и обуви

Верующие 28 января почитают Павла Фивейского. Он был первым христианским монахом. Из 113 лет 91 год святой прожил отшельником.

Традиции и обычаи 28 января

Наши предки именовали дату днем ведунов – пророков, знахарей, гадалок - и считали опасной. Верили, будто в это время колдуны могут передать чары, и боялись их порчи.

Что нельзя делать 28 января

1. Запрещено ругаться в доме.

2. Не стоит ходить в грязной одежде и обуви.

3. Также не рекомендуется хвалиться.

4. Нежелательно завидовать.

Что можно делать 28 января

1. Наводить порядок в доме всей семьей.

2. Венчаться и устраивать свадьбы.

3. Одевать младенца во все льняное.

Народные приметы на 28 января

  • Щебечущие и ищущие укрытие синицы предвещают крепкие морозы и метель.
  • Если вороны каркают, грядет потепление.
  • Пение снегирей сулит смену погоды.
  • Снегопад днем – к сильной стуже ночью.
  • Плывущие с севера тучи принесут холода.
  • Какая погода в Павлов день, такая будет и летом.
  • Ветер разгулялся, значит, год ожидается сырой.
  • Если завитки морозных узоров на окнах расположены вниз, можно рассчитывать на богатый урожай.

Ранее "Утро.ру" назвало церковные праздники в феврале 2021 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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