Гороскоп на 29 января 2021 года

Гороскоп на 29 января 2021 года
Фото: Osama Baba/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эта пятница будет полна искушений и обмана, предупредили астрологи

Луна 29 января начнет убывать, но останется во Льве. В этот день для достижения поставленных целей придется немало потрудиться. Подходящее время для поиска своего пути. Однако следует отказаться от любых подарков. Могут активизироваться худшие качества. Поддавшись инстинктам, можно совершить глупости, о чем придется сильно пожалеть. Не стоит ссориться. Избежать конфликтов с близкими поможет внутреннее чутье.

Овен

Убытки и опасные ситуации ждут Овнов 29 января, если они не завершат все текущие дела. Разыщите свежий подход к выполнению стоящих перед вами задач. Предъявлять требования другим вы можете только в случае своей правоты. Найдите время для бытовых дел. Воздержитесь от возможных ссор с близкими по мелочам. Не выясняйте ни с кем отношений.

Телец 

В этот день Тельцам не следует торопиться при выполнении работы, надо брать на себя только ту ее часть, которая хорошо получается. Нужно решить все первостепенные задачи. Для важных дел, ответственных встреч и крупных приобретений больше подходит вторая половина дня. Не исключены незначительные финансовые поступления, которые будут к месту. На личную жизнь времени почти не останется.

Близнецы

Все задачи Близнецам в этот день будут по силам. Не лишней окажется помощь и поддержка единомышленников. Рабочие и финансовые вопросы вам следует решать быстро. Чтобы добиться поставленной цели, нужно действовать смело, изобретательно и открыто. Вероятны прибыльные сделки и денежные поступления. Могут огорчить друзья, но слишком расстраиваться не стоит. Будьте внимательнее к близким и проявите интерес к их заботам.

Рак 

Слишком много дел 29.01.2021 окажется у Раков. Наступит подходящий момент для планирования будущего и выхода на новую работу. Если вы не станете унывать, то решите все накопившиеся вопросы. Не исключены проблемы в семье и незапланированные покупки. Из-за вашей обостренной чувствительности могут испортиться отношения с близким человеком.

Лев 

Чтобы не возникло лишних проблем, Львам в этот день надо принимать решения, не торопясь. Вы можете получить заманчивые предложения, неожиданные подарки. Есть вероятность приятных сюрпризов. В свободное время не оставайтесь в одиночестве. Обратите внимание на самочувствие.

Дева

Если Девы этот день смогут сохранить выдержку, то успешно проведут деловые переговоры, которые положат начало выгодному сотрудничеству. С финансовыми проблемами вам придется разбираться, не делайте вложений, иначе понесете убытки. Возможны необычные знакомства. В личной жизни все не так просто: любимый человек не откровенен с вами. Не исключен новый роман.

Весы

Быстро достичь поставленных целей 29 января Весам удастся, если они удвоят прилагаемые усилия. Расставьте приоритеты в делах и выполняйте их одно за другим. Исправлять допущенные в расчетах ошибки необходимо сразу, тогда все пройдет без потерь. Могут возникнуть денежные затруднения. Чтобы избежать серьезных разногласий с близким или родным человеком, сдержите эмоции.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут получить интересные предложения, касающиеся работы. Добиться значительного роста доходов получится лишь при условии, что вы приложите максимум усилий. Усилится напряжение в отношениях с близкими. Обсудите важные вопросы в кругу семьи.

Стрелец 

Планировать чересчур много дел Стрельцам в этот день не стоит. Вы успеете все, что запланировали, и даже больше. Не выясняйте ни  с кем отношений и ничего не доказывайте. Прежде чем принимать решения, тщательно обдумайте все детали. Есть вероятность поездок, денежных поступлений, покупок. Найдите время, чтобы отдохнуть.

Козерог

Быть более энергичными и работоспособными Козерогам 29.01.2021 удастся, если они изменят график нагрузок и откорректируют рацион питания. Звезды не советуют вам браться за новые дела. Будьте начеку в общении с новыми знакомыми. Подходящее время для откровенного разговора с близкими. Решая вопросы, связанные с ценным имуществом или недвижимостью, не спешите, внимательно изучите все документы. Обратитесь за помощью к специалисту.

Водолей 

Ничего очень сложного и масштабного Водолеям в этот день планировать не следует. Есть вероятность неожиданных денежных поступлений на счет, приятных сюрпризов. Избегайте волнений и напряжения. Нежелательно садиться за руль. Отправляться в дальние поездки крайне опасно. В любых спорах старайтесь договориться спокойно.

Рыбы

В первую очередь, Рыбам в этот день нужно верно расставить приоритеты, тогда не будет суеты, неразберихи и лишних переживаний. Благоприятное время для того, чтобы подумать о будущем и построить долгосрочные планы. Решая имущественные, финансовые и бытовые вопросы учитывайте мнения и желания всех в семье. Избегайте кардинальных перемен в жизни.

Ранее "Утро.ру" опубликовало любовный гороскоп на 2021год.

Полина ДОРОЖКИНА

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