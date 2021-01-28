В эту пятницу многое не позволено, в частности - отказываться от хлеба и выбрасывать его остатки в мусор

Церковь 29 января поминает Петра – одного из наиболее любимых учеников Иисуса Христа. Верующие поклоняются его веригам (оковам) со II века нашей эры.

Когда апостола заточили в темницу, произошло чудо. Оковы с его ног упали, и посланный богом ангел вывел святого на волю. Вериги берегли и передавали из одного поколения в другое. Их прикосновением исцеляли больных.

Традиции и обычаи 29 января

На Руси святого считали покровителем домашних животных, а день называли Петром Полукормом, так как в это время оставалась только половина припасов для скота. Если же их находили в закромах еще меньше, сокращали дневную норму.

Также наши предки совершали обряд на привлечение богатства в семью. Для этого кусочки сломанной пополам лучины выкладывали на пол в виде креста.

Народные приметы на 29 января

Замершая на одной лапке курица сулит морозы.

Если закат красный, на следующий день будет холодно и солнечно.

Снегопад предвещает весеннее многотравье и удачную рыбалку в теплое время.

Куры забираются на крышу сарая – жди ясного дня.

Ночью лег туман, значит, погода грядет устойчивая малооблачная.

Стужа в этот день – к знойному лету, метель – к сырому и дождливому.

Если припасов в закромах больше половины, можно рассчитывать на богатый урожай.

Что нельзя делать 29 января

1. Не следует отказываться от хлеба, тем более – выбрасывать его остатки.

2. Брать в руки колющие и режущие предметы, как и что-то делать ими, нежелательно.

3. Также не позволено ссориться и разносить сплетни.

4. Не разрешено отлынивать от работы.

5. Запрещено стричь волосы и ногти.

6. Не рекомендовано вставать с кровати на левую ногу.

7. Заплетать косу тоже не стоит.

8. Нежелательно опустошать холодильник.

Что можно делать 29 января

1. Хорошо бы вымыть полки везде, где хранятся продукты.

2. Позволено запастись не только овощами и фруктами, но также мясным, рыбой, яйцами.

3. Следует докупить муки и круп.

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