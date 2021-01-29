Гороскоп на 30 января 2021 года

Гороскоп на 30 января 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды советуют в эту субботу поменьше спать и есть, говорить и суетиться

Убывающая Луна 30 января окажется в Деве. В этот день, преодолев все трудности, можно приблизиться к заветной цели, оставив позади все ненужное и то, что мешало идти вперед.  Для торговли, закрытия собственного дела, оплаты счетов, составления финансовых отчетов и дальних командировок время подходит. Не стоит забывать и о личной жизни – близким потребуется совет и помощь.

Овен

Поделиться хорошими идеями и обсудить вопросы по работе Овнам 30.01.2021 удастся. В решении сложных задач вам помогут собственный опыт и хорошо развитая интуиция. Чтобы договориться было легко, деловые встречи лучше провести в неофициальной обстановке. Покупки вам противопоказаны – напрасно потратите деньги.

Телец 

Легких успехов Тельцам в этот день не видать, однако они будут. На работе возможно получение новой, более высокой должности. Удастся решить юридические вопросы, подписать важные документы. Запланированные поездки разочаруют количеством потраченного времени и утомят вас. Воздержитесь от покупки навороченных гаджетов, компьютеров и смартфонов. Старые друзья могут принести добрые вести.

Близнецы

Избежать опасных ситуаций и добиться успеха в выбранном деле Близнецам в этот день удастся. Энергии хватит на все рабочее время. По пути к поставленной цели не рискуйте, тогда  сможете избежать опасной ситуации. После работы больше двигайтесь – отправьтесь в спортзал, прогуляйтесь. Чтобы избавиться от нахлынувшей грусти, повеселитесь с друзьями.

Рак 

Добиться успеха в важном деле и решить давно мучивший вопрос Ракам 30 января под силу. Мелкие проблемы и дурные предчувствия вам не грозят. Отвлекитесь от мрачных мыслей и купите себе то, что хотите. Однако много тратить не стоит. Поднять настроение поможет любимая музыка.

Лев 

Напряженных моментов у Львов в этот день окажется много. Преодолеть все трудности помогут воля и собранность. Воздержитесь от проявления негативных эмоций, чтобы не поссориться с окружающими и ничего не сломать. Вечером приятным будет общение с любимым человеком.

Дева

В этот день Девы могут думать о будущем, строить планы. Воспользуйтесь шансом исправить ранее допущенные ошибки. Разобраться в сложных ситуациях и понять, что делать, вам поможет интуиция и наблюдательность. Пользу принесет помощь окружающим. Есть вероятность получить предложение о смене места работы, не торопитесь его принимать.

Весы

При обсуждении серьезных вопросов Весам 30.01.2021 удастся договориться со всеми. Идеями и планами вы сможете заинтересовать новых знакомых. Используйте любую возможность для сотрудничества. Досуг лучше провести в компании друзей. Не упустите момент для налаживания отношений в семье.

Скорпион

Работы и хлопот у Скорпионов в этот день будет хоть отбавляй. Придется выполнять интересные, познавательные и увлекательные задачи. Решайте проблемы, не торопясь, постепенно. Не исключено, что вам повысят оклад. Есть вероятность отправиться в командировку. Примите приглашение провести вечер в кругу новых знакомых.

Стрелец 

Для заключения выгодных сделок и подписания контрактов Стрельцам этот день подходит. Неподдельный интерес к своим делам, вдохновение и энтузиазм помогут вам добиться успехов. Также есть вероятность подзаработать и решить важные финансовые вопросы. Вечером порадует общение с близкими.

Козерог

Реальный подход к делу, благоразумие, изобретательность, творческий подход и фантазия 30 января помогут Козерогам достичь успехов. Поднимет настроение смена обстановки – отправьтесь в короткую поездку. Есть вероятность завершить давние проекты и найти заказчиков для подработки. Не исключены новые интересные знакомства, а вечером – гости.

Водолей 

Интересным и продуктивным окажется этот день у Водолеев. Проявите инициатив. Не откладывайте визиты командировки, переписку. Чтобы избежать неприятностей, будьте предельно внимательны в поездках. Не спешите делать крупные покупки, трезвый расчет поможет сэкономить. Вечером побывайте на каком-нибудь мероприятии.

Рыбы

Сложные и утомительные дела Рыбам в этот день лучше отложить. Займитесь теми, что попроще. Не допустить ошибок в решении профессиональных и финансовых вопросах удастся при условии, что  вы не выйдете за рамки установленных норм. Найдите время для отдыха и восстановления сил.

Ранее "Утро.ру" поделилось денежным гороскопом на 2021 год.

Полина ДОРОЖКИНА

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