Нежелательно в эту субботу тратить много денег

Христиане чтут 30 января Антония Великого. Этот подвижник прожил в полном одиночестве 20 лет. Известен как создатель монастыря отшельников.

Традиции и обычаи 30 января

На Руси дату привычно именовали Антон Перезимник. Продолжали проверять запасы в закромах и рассчитывали, на сколько их хватит.

Также наши предки молились святому о защите домашних животных от напастей. Женщины выпекали колобки из толокна и кормили мим детей – чтобы приблизить наступление лета.

Кроме того, читали заговоры дома от порчи и воров.

Что нельзя делать 30 января

1. Не позволено вязать и прясть.

2. Готовить блюда из бобов и чечевицы не стоит.

3. Также не разрешено много тратить.

4. И бездельничать не следует.

5. Не рекомендуется вставать с кровати на правую ногу.

6. Запрещено устраивать веселые игры на улице – бросаться снежками, кататься с горок, лепить снеговиков.

Что можно делать 30 января

1. Печь специальный хлеб и угощать им родных и близких.

2. Выполнять больше полезных дел.

3. Наводить порядок в доме.

Народные приметы на 30 января

Если потеплело, ясно и нет ветра, в ближайшие дни ожидаются крепкие морозы.

На деревья лег густой иней, значит, погода будет устойчивой и малооблачной.

Ясное небо, лунная ночь и круторогий месяц предвещают солнечные, но морозные дни.

Безветренный вечер и много облаков – к долгой стуже.

Сидящие на вершинах деревьев вороны сулят холода.

Оттепель предупреждает о ранней весне, снегопад – о поздней.

Ранее "Утро.ру" поделилось астрологическим прогнозом на февраль.