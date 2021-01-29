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Христиане чтут 30 января Антония Великого. Этот подвижник прожил в полном одиночестве 20 лет. Известен как создатель монастыря отшельников.
Традиции и обычаи 30 января
На Руси дату привычно именовали Антон Перезимник. Продолжали проверять запасы в закромах и рассчитывали, на сколько их хватит.
Также наши предки молились святому о защите домашних животных от напастей. Женщины выпекали колобки из толокна и кормили мим детей – чтобы приблизить наступление лета.
Кроме того, читали заговоры дома от порчи и воров.
Что нельзя делать 30 января
1. Не позволено вязать и прясть.
2. Готовить блюда из бобов и чечевицы не стоит.
3. Также не разрешено много тратить.
4. И бездельничать не следует.
5. Не рекомендуется вставать с кровати на правую ногу.
6. Запрещено устраивать веселые игры на улице – бросаться снежками, кататься с горок, лепить снеговиков.
Что можно делать 30 января
1. Печь специальный хлеб и угощать им родных и близких.
2. Выполнять больше полезных дел.
3. Наводить порядок в доме.
Народные приметы на 30 января
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