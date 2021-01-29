Некоторых ждут представителей зодиакального круга серьезные перемены

В феврале их, наконец покинут неудачи, преследовавшие так долго. Таких везунчиков три, рассказала известная астролог Тамара Глоба.

По ее словам, эти знаки зодиака ждут серьезные перемены, как только они только выберутся из долгого кризиса, Того, чего хотели, добьются скоро и без задержек. Но для этого следует использовать подсказки звезд.



Черная полоса в жизни Тельца в феврале оборвется. Когда он приблизит к себе любящего, находящегося рядом, все сложится наилучшим образом,отметила специалист по звездам.

Хорошие перемены, добавила астролог, ожидают в последнем зимнем месяце и Рака. В первой половине февраля он познакомится с человеком. которыу поможет понять, что все трудности были лишь выдумкой сознания. И наступит время действий, а также получения результатов ранее приложенных усилий.

Козерогу знаток небесных светил порекомендовала избавиться от переживаний. Проблемы можно легко решить даже в одиночестве, отметила она. И предупредила, что представители этого знака зодиака с 1 по 14 февраля встретят надежных людей, которые помогут им давние трудности.



Не так давно Тамара Глоба рассказала о судьбе России в 2021 году. По ее мнению. нашей стране предстоит насыщенное событиями время.

