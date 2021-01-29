Второй месяц зимы обещает быть непростым с точки зрения финансов

С 30 января начнется ретроградный Меркурий, который продлится до 21 февраля. Многие знаки зодиака ощутят его воздействие на себе, особенно в вопросах, касающихся финансов. Однако у представителей трех знаков, наоборот, появится возможность улучшить свое финансовое положение в феврале.

Рак

Представителей знака ждут всевозможные премии и бонусы. Не упускайте эту возможность. Первые две декады месяца отлично подойдут для того, чтобы реализовать даже самые смелые задумки, связанные с финансами. Также астрологи отмечают, что февраль – подходящее время для возвращения долгов. В том случае, если Раки развивают свой бизнес, то стоит задуматься о повышении цен.

Стрелец

Стрельцам в феврале повезет не меньше. Представители этого знака начали зарабатывать еще в начале годе, а в грядущем месяце эта тенденция лишь усилится. Однако важно с осторожностью относиться к тому, что вам говорят коллеги и партнеры по бизнесу. Порой их рекомендации помогут Стрельцам избежать потерь и неудач.

Водолей

Весь 2021 год обещает быть положительным для Водолеев. Повезет и в финансах. Представителям воздушного знака улыбнется удача, если они направят энергию в нужное русло. Не бойтесь реализовывать задуманные планы. Особенно крупных финансовых прибавлений стоит ждать в конце месяца.

Другим же знакам не стоит бояться ретроградного Меркурия, потому что в этот период появится возможность закончить старые дела и набраться жизненного опыта, сообщает портал "Слово и Дело".

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на февраль 2021 года для всех знаков зодиака.