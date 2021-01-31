Работать в это время нежелательно

Православные христиане в этот день чтят память Макария Великого. В народном же календаре 1 февраля называют Макарьевым днем, или днем Макария Весноуказчика.



Что можно делать 1 февраля

Наши предки собирались с друзьями и близкими и устраивали чаепитие с разнообразными угощениями. По приметам, выпив чаю в окружении родных людей, можно было унять боли в животе. Помимо чая, часто заваривали целебные настои с разными травами.

Для укрепления здоровья была и особая присказка. Считалось, что если в этот день переступить порог своего жилища и произнести "Из дома иду барином, а вернусь боярином", можно обезопасить себя от хворей.

Сны 1 февраля зачастую сбываются, причем довольно скоро.

Что нельзя делать в Макарьев день

Дурной приметой считалось работать. Особенно нежелательно было заниматься тяжелым трудом.

Приметы на 1 февраля, Макарьев день

В это время наши предки определяли, когда придет долгожданная весна.

Если 1 февраля будет метель, это значит, что весну придется долго ждать. А вот если на небе нет ни облачка, это хороший знак – весна придет рано и будет теплой.

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