Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в Макарьев день

Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в Макарьев день
Фото: pixabay.com
Работать в это время нежелательно

Православные христиане в этот день чтят память Макария Великого. В народном же календаре 1 февраля называют Макарьевым днем, или днем Макария Весноуказчика.

Что можно делать 1 февраля

Наши предки собирались с друзьями и близкими и устраивали чаепитие с разнообразными угощениями. По приметам, выпив чаю в окружении родных людей, можно было унять боли в животе. Помимо чая, часто заваривали целебные настои с разными травами.

Для укрепления здоровья была и особая присказка. Считалось, что если в этот день переступить порог своего жилища и произнести "Из дома иду барином, а вернусь боярином", можно обезопасить себя от хворей.

Сны 1 февраля зачастую сбываются, причем довольно скоро.

Что нельзя делать в Макарьев день

Дурной приметой считалось работать. Особенно нежелательно было заниматься тяжелым трудом.

Приметы на 1 февраля, Макарьев день

В это время наши предки определяли, когда придет долгожданная весна.

Если 1 февраля будет метель, это значит, что весну придется долго ждать. А вот если на небе нет ни облачка, это хороший знак – весна придет рано и будет теплой.

Полный список народных праздников читайте в нашем календаре.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

После разговора с Путиным Байдену посоветовали быть сдержанней

Американскому лидеру намекнули на последствия напряженности в международных отношениях

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей