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Православные
христиане в этот день чтят память Макария Великого. В народном же календаре 1
февраля называют Макарьевым днем, или днем Макария Весноуказчика.
Наши предки собирались с друзьями и близкими и устраивали чаепитие с разнообразными угощениями. По приметам, выпив чаю в окружении родных людей, можно было унять боли в животе. Помимо чая, часто заваривали целебные настои с разными травами.
Для укрепления здоровья была и особая присказка. Считалось, что если в этот день переступить порог своего жилища и произнести "Из дома иду барином, а вернусь боярином", можно обезопасить себя от хворей.
Сны 1 февраля зачастую сбываются, причем довольно скоро.
Дурной приметой считалось работать. Особенно нежелательно было заниматься тяжелым трудом.
В это время наши предки определяли, когда придет долгожданная весна.
Если 1 февраля будет метель, это значит, что весну придется долго ждать. А вот если на небе нет ни облачка, это хороший знак – весна придет рано и будет теплой.
Полный список народных праздников читайте в нашем календаре.
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