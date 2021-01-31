Астрологический прогноз подскажет, как пройдут ближайшие семь дней для всех знаков зодиака

Первые дни февраля для представителей зодиакальной карты окажутся весьма напряженными: высок риск необдуманных поступков из-за излишней эмоциональности. А вот конец недели обещает приятные сюрпризы, гласит подробный гороскоп.

Овен

Овнам следует избегать больших трат и покупать лишь самое необходимое. Звезды советуют задуматься о дополнительных источниках дохода.

Телец

Тельцам в начале первой февральской недели придется решать множество внезапно возникших проблем. О помощи могут попросить близкие и, согласно прогнозу, лучше им не отказывать.

Близнецы

Для Близнецов время с 1 по 7 февраля 2021 года будет спокойным – никаких сюрпризов ждать не стоит. Эти семь дней лучше всего посвятить отдыху и планам на будущее.

Рак

Ракам грозят перемены в личной жизни, причем не самые приятные. Астрологи говорят избегать конфликтов и чаще идти на компромисс в этом месяце.

Лев

Львам пора отбросить страхи и решиться на перемены, о которых представители этого знака мечтают последние месяцы. Ближайшие семь дней – самое подходящее время для этого.

Дева

Девам звезды советуют вспомнить о тех, с кем встреча откладывалась долгое время. Даже небольшой разговор по телефону поможет сохранить отношения.

Весы

Весам на неделе с 1 по 7 февраля предстоит непростое решение. Звезды намекают: возможно, пора признаться в своих чувствах к близкому человеку, в первую очередь, хотя бы себе.

Скорпион

Скорпионам в ближайшие семь дней выпадет шанс показать, на что они способны, и окружающие оценят это по достоинству. Не исключено продвижение по карьерной лестнице.

Стрелец

Стрельцам в начале февраля будет непросто справиться с собственными эмоциями. Не бойтесь просить поддержки у семьи и друзей – они вас не оставят.

Козерог

Козероги найдут в себе силы сделать шаг, который кардинально изменит их жизнь. Опасаться не нужно: согласно прогнозу, все принятые решения будут невероятно удачными.

Водолей

Водолеи рискуют потерять большую сумму из-за неудачной сделки. По возможности все денежные операции лучше отложить на вторую неделю февраля, говорят звезды.

Рыбы

Благоприятная для занятий творчеством неделя ждет Рыб. С 1 по 7 февраля представители этого знака также могут встретить человека, который сыграет важную роль в будущем.

Так пройдут ближайшие семь дней для представителей зодиакальной карты. Какие знаки разбогатеют в феврале, ранее писало "Утро.ру".