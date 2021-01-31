Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Звезды расскажут, что нас ждет в первый день февраля.



Козерог

Хороший день для представителей этого знака мужского пола. Особенно успешными 1 февраля будут Козероги творческих профессий. Звезды советуют слушать свою интуицию. Женщинам в понедельник следует быть осторожнее – возможны ссоры с любимыми.

Водолей

01.02.2021 звезды предсказывают этому знаку зодиака успех в финансовых делах. Возможно, вам выпадет возможность улучшить свое материальное положение. Также день благоприятен для новых начинаний, смены работы, особенно, если вы хотите попробовать свои силы в другой сфере.

Рыбы

1 февраля представителями этого знака зодиака следует обуздать свое упрямство и прислушаться к мнению и советам окружающих. Проявите больше благоразумия и постарайтесь искать компромиссы, не ввязываясь в бессмысленные споры. В этот день возможны вещие сны.

Овен

Овнам в понедельник стоит быть более напористыми. Звезды сулят выгодные сделки и предложения по работе. Однако 1 февраля следует все как можно тщательнее обдумать прежде чем принять окончательное решение.

Телец

В понедельник Тельцы будут полны энергии и энтузиазма. Этот день хорош, чтобы строить планы на будущее. Вполне возможно, вас посетят идеи, которые в скором будущем удастся воплотить.

Близнецы

1 февраля не очень хороший день, предупреждают звезды. Возможны недомогания, будьте внимательнее к своему здоровью. Для новых начинаний время не совсем подходящее. Кроме того, следует быть осмотрительнее в денежных делах. Необдуманные поступки могут обернуться потерей крупной суммы.

Рак

Постарайтесь не ссориться с родными и близкими. Особенно это касается детей – такой конфликт может затянуться. Если вы ранее чем-то обидели детей, 1 февраля стоит, наконец, извиниться и загладить вину.

Лев

Львам 01.02.2021 звезды советуют не ввязываться в споры и конфликты других людей. Кроме того, вас, возможно, попытаются обмануть. Будьте внимательны.

Дева

У представителей этого знака зодиака в понедельник появится возможность заработать денег. Надеяться следует только на себя, советуют звезды. Не ждите, что кто-то сделает все за вас. Также прогноз сулит успехи на работе.

Весы

Неудачный день, предупреждают звезды. 1 февраля могут возникнуть проблемы со здоровьем. Кроме того, не исключены и финансовые неурядицы.

Скорпион

В понедельник не стоит предпринимать ничего нового. Лучше провести этот день спокойно. Вечером устройте романтическое свидание с любимым человеком.

Стрелец

1 февраля лучше не прислушиваться к советам окружающих. Принимайте решения самостоятельно. Возможны мелкие неурядицы в семейной жизни и проблемы со здоровьем. Также в этот день звезды советуют не увлекаться горячительными напитками.

Гороскоп на весь февраль 2021 года "Утро.ру" публиковало ранее.