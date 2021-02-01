По звездам можно узнать, кому этот вторник принесет удачу, а кому будет трудно

Убывающая Луна 2 февраля переберется в Весы. Это самый благоприятный день для смелых экспериментаторов и настойчивых трудяг. Можно заключать сделки с новыми партнерами и вести переговоры – они закончатся успешно. Не стоит сильно волноваться, иначе может заметно ухудшиться самочувствие – возникнут головные боли и бессонница.

Овен

Работа потребует от Овнов 2 февраля верной оценки собственных сил, выдержки и сосредоточенности. Будьте внимательнее, иначе рискуете допустить серьезные ошибки, исправить которые вовремя удастся только с чьей-то помощью. Финансовое положение вы поправите, если проявите целеустремленность и упорство. В поездках вы сможете заключить выгодные сделки и приобрести необычные вещи.

Телец

Желаемого результата встречи с деловыми партнерами и командировки Тельцам в этот день не принесут. Смело экспериментируйте – помощь и поддержка придет. Ваши незапланированные, мелкие и даже крупные покупки окажутся удачными. В семье могут вспыхнуть разногласия и ссоры. Чтобы не допустить чрезмерного накала страстей, будьте терпеливее и благоразумнее.

Близнецы

Инициативность, энтузиазм и творческий подход к делам позволят Близнецам 02.02. не только добиться успехов, но и оказать впечатление на новых знакомых. Есть вероятность денежных поступлений, а некоторые представители знака даже заметно преувеличат свои доходы. Воздержитесь от физических нагрузок. Постарайтесь наладить отношения со старыми друзьями.

Рак

Сдерживая эмоции и не спеша, Ракам 02.02.2021 удастся принять правильные решения. Будет время для объединения усилий и сотрудничества, причем не только по работе. Можно поговорить с близкими о дальнейших планах. Избежать вероятных травм поможет осторожность и внимание.

Лев

Чтобы получить должность выше, Львам в этот день нужно придумать оригинальное решение профессиональных задач. Вас заметят и будут уважать влиятельные люди. Есть шанс получить выгодное предложение. Семейным людям время подходит для укрепления отношений, холостым – для романтических знакомств. Отдохнуть и расслабиться поможет досуг в приятной компании.

Дева

Всеми делами и сразу Девам в этот день лучше не заниматься – обдумайте все и начните с главного, а потом принимайтесь за остальное. Придется искать новые пути преодоления трудностей и принимать неординарные решения. Можно взяться за реализацию планов, которые изменят что-то в вашей жизни. Есть вероятность удачных покупок: интуиция поможет сделать правильный выбор.

Весы

Впопыхах принимать решения и воплощать их Весам 2 февраля нежелательно. Воспользуйтесь советами опытных людей. Не завязывайте романтических отношений: они могут закончиться ложью и предательством. Стройте планы на будущее. Побывайте на интересных для вас мероприятиях. Найдите время для прогулки или поездки на природу.

Скорпион

Как можно раньше определившись с наиболее важными целями, Скорпионы в этот день смогут справиться с любой задачей, избавиться от напрасных переживаний и не тратить время на пустяки. В деловых отношениях вам нужно быть разборчивее. Не стоит начинать новые дела, особенно дома. Вы получите необходимую поддержку от близких.

Стрелец

Важные переговоры, заключение сделок и подписание договоров Стрельцам во вторник лучше отложить. Инициатива поможет продвинуться в карьере. Также вам удастся решить серьезные финансовые вопросы. Не исключены интересные и удачные поездки. Будьте осторожны с деньгами: есть вероятность кражи.

Козерог

На работе исполнительность, ответственность и способность быстро ориентироваться в обстановке дадут возможность Козерогам 02.02.2021 достичь желаемых результатов. Обдумывать и решать вопросы об имуществе и деньгах лучше самостоятельно. Можно поменять обстановку в доме, сделать ремонт. Чтобы избежать непредвиденных расходов, планируйте семейный бюджет. Уделите время детям.

Водолей

Добиться успехов в этот день Водолеи смогут и в делах, и в творчестве. Ваши мечты начнут сбываться, а идеи и планы – воплощаться. Поддерживайте тесные контакты с деловыми партнерами и близкими людьми. От выяснения отношений с любимым человеком, тем более ссор, воздержитесь, чтобы избежать разрыва.

Рыбы

Занятия по душе, а также интересные дела избавят Рыб в этот день от мрачных размышлений и волнений. Проблемы решатся. Чтобы не пострадать из-за чужих интриг и не ввязаться в опасную авантюру, не переоценивайте своих возможностей. Избегайте лишних расходов – не стоит покупать вещи, без которых можно обойтись. Вечером проведите время с семьей.

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