Приметы на 2 февраля: что нельзя делать в Ефимов день

Приметы на 2 февраля: что нельзя делать в Ефимов день
Фото: John Short / Design Pics/www.globallookpress.com
В этот вторник не следует поднимать с пола мелкие деньги

Верующие 2 февраля поминают Евфимия Великого. Он оказывал помощь нуждающимся, исцелял больных.

Традиции и обычаи 2 февраля

Наши предки в этот день устраивали венчания и свадьбы – верили, что такие браки будут счастливыми. Также проводили обряды на удачу.

Народные приметы на 2 февраля

  • Белое небо и красный, даже багряный, закат – к слабым морозам и снегопадам.
  • Нагрянувшая метель задержится до конца зимы.
  • Солнечная и ясная погода предупреждает о ранней весне, пасмурная сулит поздние метели.
  • Каким будет этот день, такой окажется и Масленица.
  • Если светит солнце, лето ожидается дождливое.
  • Дует ветер – к сырому году .

Что нельзя делать 2 февраля

1. Не рекомендуется брать в руки потерянное другими.

2. Перебирать крупу нежелательно.

3. Также не позволяется поднимать с пола мелкие деньги.

4. Думать о плохом и хандрить не следует.

5. Запрещено петь и выходить из дома после захода солнца.

6. Не разрешено стричь ногти.

7. Брать в руки нож и другие режущие предметы не стоит.

Что можно делать 2 февраля

1. Нужно принимать и угощать гостей.

2. Следует устраивать свадьбы.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака. 

Полина ДОРОЖКИНА

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