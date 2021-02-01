В этот вторник не следует поднимать с пола мелкие деньги

Верующие 2 февраля поминают Евфимия Великого. Он оказывал помощь нуждающимся, исцелял больных.

Традиции и обычаи 2 февраля

Наши предки в этот день устраивали венчания и свадьбы – верили, что такие браки будут счастливыми. Также проводили обряды на удачу.

Народные приметы на 2 февраля

Белое небо и красный, даже багряный, закат – к слабым морозам и снегопадам.

Нагрянувшая метель задержится до конца зимы.

Солнечная и ясная погода предупреждает о ранней весне, пасмурная сулит поздние метели.

Каким будет этот день, такой окажется и Масленица.

Если светит солнце, лето ожидается дождливое.

Дует ветер – к сырому году .

Что нельзя делать 2 февраля

1. Не рекомендуется брать в руки потерянное другими.

2. Перебирать крупу нежелательно.

3. Также не позволяется поднимать с пола мелкие деньги.

4. Думать о плохом и хандрить не следует.

5. Запрещено петь и выходить из дома после захода солнца.

6. Не разрешено стричь ногти.

7. Брать в руки нож и другие режущие предметы не стоит.

Что можно делать 2 февраля

1. Нужно принимать и угощать гостей.

2. Следует устраивать свадьбы.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака.