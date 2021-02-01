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Верующие 2 февраля поминают Евфимия Великого. Он оказывал помощь нуждающимся, исцелял больных.
Традиции и обычаи 2 февраля
Наши предки в этот день устраивали венчания и свадьбы – верили, что такие браки будут счастливыми. Также проводили обряды на удачу.
Народные приметы на 2 февраля
Что нельзя делать 2 февраля
1. Не рекомендуется брать в руки потерянное другими.
2. Перебирать крупу нежелательно.
3. Также не позволяется поднимать с пола мелкие деньги.
4. Думать о плохом и хандрить не следует.
5. Запрещено петь и выходить из дома после захода солнца.
6. Не разрешено стричь ногти.
7. Брать в руки нож и другие режущие предметы не стоит.
Что можно делать 2 февраля
1. Нужно принимать и угощать гостей.
2. Следует устраивать свадьбы.
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