Названы самые неудачные союзы среди знаков зодиака

Названы самые неудачные союзы среди знаков зодиака
Фото: M. Baumann/blickwinkel/www.globallookpress.com
Эти пары скорее всего не смогут построить гармоничные отношения

Многие при выборе партнера обращают внимание не только на характер и внешние данные, но и на любовную совместимость по гороскопу. Астрологи назвали три тандема, которым вряд ли гарантирована счастливая семейная жизнь.

Овен + Рак

В том случае, если Овен и Рак вступят в отношения, их жизнь будет полна сложностей и частых конфликтов. Все дело в том, что данные знаки зодиака считаются противоположными по всем фронтам. Овны – активные и любознательные личности, любящие быть в центре внимания. Что касается Раков, то они обычно склонны к негативному мышлению и лени. Также последние часто обижаются на своего партнера, тем самым ударяя по и так непрочному союзу.

Стрелец + Скорпион

Эти знаки зодиака отличаются ревностью и подозрительностью. К ним можно применить слово "собственник". Мнительность и страх за то, что партнер уйдет к другому, будут провоцировать постоянные выяснения отношений. Осложняет ситуацию и следующий факт: Стрельцы иногда привирают возлюбленному, однако Скорпионы хорошо различают ложь. Несмотря на страстность обоих, союз не сможет держаться только на этом, передает "Пятый канал".

Близнецы + Весы

Причина несовместимости данного тандема кроется в различии темпераментов. Близнецы – немного ветреные и беззаботные натуры. Весы же склонны анализировать каждое действие, поэтому для них опрометчивость партнера – это нечто за гранью понимания. Чаще всего именно Весы становятся инициатором разрыва отношений.

Ранее "Утро.ру" опубликовало любовный гороскоп на 2021 год. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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