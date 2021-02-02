Гороскоп на 3 февраля 2021 года

Гороскоп на 3 февраля 2021 года
Фото: DanitaDelimont.com/www.globallookpress.com
Астрологи подсказали, что нужно для того, чтобы эта среда прошла как можно лучше

Убывающая Луна 3 февраля побывает и в Весах, и в Скорпионе. В этот день добиться успеха многим помогут скорость в действиях и активность в общении. Можно попытать удачи – поучаствовать в розыгрышах и лотереях. Не стоит откладывать дела, в том числе неприятные. С решением всех задач удастся быстро справиться. Важно позаботиться о здоровье.

Овен

Добиться успехов Овны 03.02.2021 смогут, несмотря на трудности и беспокойство. Нужно проявить все свои способности, использовать представившиеся возможности, наладить контакты с окружающими и постараться воплотить ранее задуманное. Есть вероятность получить интересные предложения. Не исключены приятные знакомства и начало нового романа.

Телец 

Если Тельцы в этот день будут благоразумны и не впадут в крайности, у них получится добиться желаемых результатов во всем. Важные задачи нужно решать сразу. Действовать нужно самостоятельно, не ожидая помощи, и немедленно. Возможны приятные знакомства и получение хороших известий.

Близнецы

Собственными делами Близнецы в этот день будут озабочены мало, зато решат много чужих проблем. Подходящее время для размышления о будущем и построения планов. Удачными окажутся покупки, даже незапланированные. Неожиданные поездки с приятной компанией оставят массу впечатлений. В семье могут вспыхнуть ссоры и конфликты – их надо успеть быстро погасить.

Рак 

Прогнав воспоминания о неудачах, сдерживая эмоции и думая только о хорошем, Раки 3 февраля добьются успеха. Вы исправите прошлые ошибки и приметесь за новые дела и задач. Не упускайте появившегося шанса. Подписывать договора и делать крупные приобретения не стоит. Воздержитесь от риска и знакомств. Порадуют встречи со старыми приятелями.

Лев 

Рабочие вопросы и трудности в материальном положении в этот день захватят Львов с головой. Вы вплотную займетесь карьерой, отодвинув личную жизнь на задний план. При этом сделаете немало полезного не только для себя. Из-за ослабления иммунитета могут возникнуть проблемы со здоровьем: рискуете простудиться.

Дева

Большое количество проблем и забот в этот день почти лишит Дев свободного времени. Преодолев все трудности и прилагая массу усилий, вы доведете начатые дела до конца. Звезды советуют вам напомнить о себе старым знакомым – те могут предложить что-то интересное. Уделите время отдыху, чтобы усталость не отразилась на самочувствии.

Весы

Покорить новые вершины в профессии Весам 03.02.2021 по плечу без посторонней помощи. На работе определенно есть перспективы. Однако принимать важные решения пока не следует. Есть вероятность крупных расходов и денежных потерь, связанных или с образованием детей, или болезнью родственника – проявите холодный расчет и выдержку.

Скорпион

В этот день прилив энергии и позитивное отношение к жизни привлечет удачу на сторону Скорпионов. Всего задуманного вы достигнете, если проявите целеустремленность и активность. Откажитесь от всех физических нагрузок. Воздержитесь от споров с близкими, сохраните самообладание при обсуждении серьезных вопросов, особенно – связанных с финансами.

Стрелец 

Дел и событий в этот день у Стрельцов будет тьма. Интуиция подскажет, как правильно их распределить, чтобы все успеть. Не откладывайте воплощение интересных идей. Чтобы не произошло непредсказуемых последствий, храните секреты от посторонних. Снять накопившуюся усталость и восстановить силы поможет отдых и положительные эмоции.

Козерог

С решением любых задач Козероги 3 февраля справятся, преодолев все трудности и преграды. Сохраняя хладнокровие, вы добьетесь успехов. Ведите себя естественно, и сможете завоевать хорошее отношение и уважение новых деловых партнеров. Есть вероятность отправиться в поездку. Не исключены приятные сюрпризы и хорошие новости. У некоторых может начаться новый роман.

Водолей 

Добиться многого Водолеи в этот день смогут, если приспособятся к новым обстоятельствам и извлекут пользу из них. Будет нелегко, придется сконцентрироваться и приложить максимум усилий. Окажите помощь тем, кто к вам за нею обратится. Подходящее время для мелких покупок, а крупные делать не стоит – воздержитесь от чрезмерных трат.

Рыбы

Удача в этот день будет сопутствовать Рыбам во всех делах, в том числе в новых. Возможно, вы получите финансовую прибыль. Сдерживайте негативные эмоции, чтобы избежать ссор и конфликтов. Непредвиденные обстоятельства могут помешать встречам с друзьями. Уделите время семье и родным, навестите тех, кто дорог.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака в феврале покинут неудачи. Они выберутся из долгого кризиса и, используя подсказки звезд, скоро и без задержек добьются того, чего хотели.

Полина ДОРОЖКИНА

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