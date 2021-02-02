Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день
Фото: Andreas Vitting/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В эту среду не следует расстраиваться из-за потерянной вещи и выходить из дома после захода солнца

Православная церковь чтит 3 февраля святых Максима Исповедника и Максима Грека (Михаила Триволиса). Один за веру подвергался гонениям, аресту, мукам, умер в заточении. Другой известен как автор проповедей, богословских и философских рассуждений.

Традиции и обычаи 3 февраля

На Руси дату еще именовали Максим Утешитель. В этот день муж и жена, держась за руки, шли во двор и вместе стряхивали иней с деревьев – на счастье в семье.

Также наши предки молились святому с просьбой заступиться за вдов, сирот и помочь бесприданницам. Кроме того,  принято было добрым словом поминать всех кто когда-то помогал.

 Народные приметы на 3 февраля

  • Ясное небо сулит долгие морозы и раннюю весну.
  • Бегущие в открытое поле зайцы предвещают снегопад.
  • Чистый закат – к долгой стуже.
  • Погожий день сулит хорошую весну.
  • Если 3 февраля сухо и холодно, в августе будет жарко.
  • Луна видна сквозь тучи, значит, ожидается богатый урожай, нет облаков – скудный.

Что нельзя делать 3 февраля

1. Запрещено ссориться, особенно – мужу и жене.

2. Отказывать в помощи не разрешается.

3. Не следует унывать из-за потери какой-то вещи.

4. Выходить из дома после захода солнца не рекомендуется.

5. Женщинам не стоит никого проклинать.

Что можно делать 3 февраля

1. Печь пироги с начинками из грибов, мяса, рыбы, яиц.

2. Угощать всех – родных, близких, нуждающихся.

3. Мириться с теми, с кем в ссоре.

4. Делать добрые дела, утешать и помогать.

Ранее стало известно о приметах, связанных с космосом. Как выяснилось, сближение астероидов с Землей может оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей.

Полина ДОРОЖКИНА

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