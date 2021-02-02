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Православная церковь чтит 3 февраля святых Максима Исповедника и Максима Грека (Михаила Триволиса). Один за веру подвергался гонениям, аресту, мукам, умер в заточении. Другой известен как автор проповедей, богословских и философских рассуждений.
Традиции и обычаи 3 февраля
На Руси дату еще именовали Максим Утешитель. В этот день муж и жена, держась за руки, шли во двор и вместе стряхивали иней с деревьев – на счастье в семье.
Также наши предки молились святому с просьбой заступиться за вдов, сирот и помочь бесприданницам. Кроме того, принято было добрым словом поминать всех кто когда-то помогал.
Народные приметы на 3 февраля
Что нельзя делать 3 февраля
1. Запрещено ссориться, особенно – мужу и жене.
2. Отказывать в помощи не разрешается.
3. Не следует унывать из-за потери какой-то вещи.
4. Выходить из дома после захода солнца не рекомендуется.
5. Женщинам не стоит никого проклинать.
Что можно делать 3 февраля
1. Печь пироги с начинками из грибов, мяса, рыбы, яиц.
2. Угощать всех – родных, близких, нуждающихся.
3. Мириться с теми, с кем в ссоре.
4. Делать добрые дела, утешать и помогать.
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