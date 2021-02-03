Построить этот четверг так, чтобы избежать неприятностей, помогут советы астрологов

Убывающая Луна 4 февраля в знаке Скорпиона. День будет полон противоречий. В делах и поездках возможны трудности и неприятности, а с покупками и в личной жизни все сложится удачно. Следует проявить решительность, активность и стремление к переменам. А от агрессии, излишней прямолинейности и критики в адрес окружающих надо бы воздержаться.

Овен

Полезной для Овнов 4 февраля будет только одна цель, ее и надо ставить перед собой. Вы научитесь многому благодаря затянувшемуся рабочему дню. Спланируйте меньше неприятных вам мероприятий и встреч. Если объединитесь с близкими, удастся справиться со всеми домашними проблемами. В личных отношениях ожидаются сложности.

Телец

Добиться желаемых результатов в этот день Тельцы смогут, хотя и не быстро. Принимать решения в финансовых делах не торопитесь, иначе больших потерь не избежать. Откажитесь от предложения по смене места работы: ваши надежды на обещанные блага не оправдаются. Не обижайтесь на замечания и советы, о которых вы не просили. Воздержитесь от конфликтов в семье, чтобы уберечься от неблагоприятных последствий.

Близнецы

В этот четверг Близнецам нужно удержать инициативу, чтобы воплотить свои новые идет было легче. Все переговоры пройдут удачно. У вас появятся необычные дела и задачи. Отношения с коллегами и начальством станут теплее. Чтобы улучшить самочувствие, проведите время с близкими или устройте встречу с друзьями.

Рак

Воплотить давние замыслы и начать плодотворное сотрудничество с деловыми партнерами Ракам 04.02.2021 возникающие трудности и недоразумения не помешают. Однако разногласия с начальством станут посерьезнее. И все же вам предстоит хоть и беспокойное, но интересное время. Общение с опытными людьми окажется полезно. Дружеские или деловые отношения могут перерасти в романтические.

Лев

Принимать ответственные решения в этот день Львам нужно самостоятельно, используя хорошие советы. С выполнением сложных задач вы справитесь. Непривычные занятия раскроют многие ваши способности. То, что вы не откладываете запланированные дела, требует много времени, но поможет решить старые проблемы и не даст появиться новым. Ближе к вечеру может возникнуть напряжение в отношениях с близкими, попытайтесь сгладить острые углы.

Дева

Завершить начатое Девам с большим трудом, но удастся. Есть вероятность немалых денежных поступлений, но избегайте лишних трат. Этот день благоприятен для смены обстановки дома или переезда. После полудня вы можете отправиться в неожиданную поездку, в том числе – романтическую.

Весы

Торопиться успеть все и решить много вопросов сразу Весам 4 февраля не следует. Выделите главное и сосредоточьтесь на нем. Есть риск финансовых потерь и заключения неудачных сделок. При этом не исключены возможности продвинуться по работе и улучшить материальное состояние. Помогите старшим родственникам. Домашние дела могут вызвать усталость – найдите время для отдыха, чтобы восстановить силы.

Скорпион

На работе в этот день Скорпионам при вызове к руководству надо высказаться о новых и крупных проектах. Действовать придется быстро, но окончательных решений по финансовым вопросам, бизнесу и долговременному сотрудничеству принимать нежелательно. Разногласия с коллегами могут вынудить о смене места работы. Есть вероятность приятных сюрпризов, хороших новостей, интересных поездок.

Стрелец

Напоминания о старых промахах и ошибках в этот день не оставит Стрельцов равнодушными. Однако вы постараетесь не накалять обстановку и сохраните выдержку. Достичь неоходимого результата в делах вам будет трудно – обратитесь за помощью к единомышленникам. Воздержитесь от приобретений: они окажутся неудачными и повлекут серьезные денежные потери. Избегайте ссор с близкими людьми.

Козерог

Найти выход из многих ситуаций Козерогам 04.02.2021 удастся. Смело принимайтесь за новые дела. Любых целей вы достигнете. От давних партнеров могут поступить выгодные предложения. Есть шанс для заключения выгодных сделок, неожиданных финансовых поступлений и удачных покупок. Ближе к вечеру вас с головой поглотят бытовые проблемы. В личной жизни не меняйте планы. Попытайтесь отдохнуть и выспаться.

Водолей

Нагрузки у Водолеев в этот день возрастут. На вас возложат массу дополнительных обязанностей, а награды за их выполнение не ожидается. Не исключены конфликты с начальством и коллегами. Действовать придется на свой страх и риск. У вас получится завязать новые деловые знакомства или восстановить старые полезные связи. В личной жизни наступило время перемен. Романтические встречи окажутся необычными и запомнятся надолго.

Рыбы

При довольно интенсивной работе в этот день Рыбам придется решать много профессиональных вопросов. Вы сможете заключить выгодные сделки и найдете способ увеличить свои доходы. Будьте осторожны на дороге – это поможет избежать штрафов за нарушения правил. Если не станете конфликтовать, то в семье все пойдет гладко. Наведите порядок дома, обсудите с близкими совместные планы на ближайшее время.

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