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Верующие 4 февраля поминают любимого ученика апостола Петра – святого Тимофея. Он пострадал за веру в Иисуса Христа.
Традиции и обычаи 4 февраля
На Руси дату называли Тимофеевым днем или Тимофеем Полузимником, ведь наступала середина холодного времени года. В селах готовились к работам в огородах и садах, на полях.
Также этот день наши предки считали подходящим для лечения грыжи. Те, кто занимался пчелами, проверяли, как сохранились насекомые, – встряхивали ульи. Девушкам следовало кататься с горок, дабы узнать, какой у них будет урожай льна.
Что нельзя делать 4 февраля
1. Не позволено весь день валяться в кровати и лениться, иначе весь год будут преследовать болезни.
2. Затевать ссоры и конфликты не рекомендуется, чтобы зло не поселилось в доме.
3. Также не следует делать маникюр и педикюр: под угрозой личная жизнь и материальное благополучие.
4. Не разрешается вести подготовку к ремонту дома: либо током ударит, либо вещи станут исчезать, либо человек получит травму.
5. Запрещено вспоминать плохое, иначе беды не миновать.
6. Не стоит ходить в сауну или баню, чтобы не поскользнуться и не ошпариться.
7. Тем, кто шьет или вяжет, нежелательно шутить, а то нечистая сила испортит работу.
8. Устраивать шумные поздние вечеринки тоже ни к чему: будущее окажется прогуляно.
9. Переступать левой ногой порог дома не позволительно, иначе всю оставшуюся зиму будут преследовать денежные проблемы, неприятности на работе, скандалы с близкими.
Что можно делать 4 февраля
1. Следует думать о хорошем.
2. Нужно готовить семена для посева и инструменты для работы в огороде и саду.
3. Стоит решать все споры мирно, договариваться.
4. Лучше весь день быть дома с семьей, родными и друзьями – пить чай и разговаривать.
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