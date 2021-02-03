Приметы на 4 февраля: что нельзя делать на Тимофея Полузимника

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать на Тимофея Полузимника
Фото: Rainer Keuenhof via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Не годится долго валяться в кровати – это грозит тяжелыми болезнями на весь год. Много в этот четверг и других серьезных запретов

Верующие 4 февраля поминают любимого ученика апостола Петра – святого Тимофея. Он пострадал за веру в Иисуса Христа.

Традиции и обычаи 4 февраля

На Руси дату называли Тимофеевым днем или Тимофеем Полузимником, ведь наступала середина холодного времени года. В селах готовились к работам в огородах и садах, на полях.

Также этот день наши предки считали подходящим для лечения грыжи.  Те, кто занимался пчелами, проверяли, как сохранились насекомые, – встряхивали ульи. Девушкам следовало кататься с горок, дабы узнать, какой у них будет урожай льна.

Что нельзя делать 4 февраля

1. Не позволено весь день валяться в кровати и лениться, иначе весь год будут преследовать болезни.

2. Затевать ссоры и конфликты не рекомендуется, чтобы зло не поселилось в доме.

3. Также не следует делать маникюр и педикюр: под угрозой личная жизнь и материальное благополучие.

4. Не разрешается вести подготовку к ремонту дома: либо током ударит, либо вещи станут исчезать, либо человек получит травму.

5. Запрещено вспоминать плохое, иначе беды не миновать.

6. Не стоит ходить в сауну или баню, чтобы не поскользнуться и не ошпариться.

7. Тем, кто шьет или вяжет, нежелательно шутить, а то нечистая сила испортит работу.

8. Устраивать шумные поздние вечеринки тоже ни к чему: будущее окажется прогуляно.

9. Переступать левой ногой порог дома не позволительно, иначе всю оставшуюся зиму будут преследовать денежные проблемы, неприятности на работе, скандалы с близкими.

 Что можно делать 4 февраля

1. Следует думать о хорошем.

2. Нужно готовить семена для посева и инструменты для работы в огороде и саду.

3. Стоит решать все споры мирно, договариваться.

4. Лучше весь день быть дома с семьей, родными и друзьями – пить чай и разговаривать.

Народные приметы на 4 февраля

  •  Налипший на ветви деревьев и провода снег, а также запотевшие стекла и рамы окон предвещают потепление.
  • Разгулявшаяся метель продлится не меньше недели.
  •  Если узоры от мороза расположены вертикально, будет стужа, горизонтально – температура поднимется, и начнется капель.
  •  Яркое полуденное солнце предупреждает о ранней весне.
  • Обильный снегопад в этот день – к богатому урожаю.

О других народных праздниках в феврале поведал календарь "Утро.ру".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Что сделает Запад России после приговора Навальному

Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"

Россияне массово забирают деньги из банков

Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей