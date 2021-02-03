Не годится долго валяться в кровати – это грозит тяжелыми болезнями на весь год. Много в этот четверг и других серьезных запретов

Верующие 4 февраля поминают любимого ученика апостола Петра – святого Тимофея. Он пострадал за веру в Иисуса Христа.

Традиции и обычаи 4 февраля

На Руси дату называли Тимофеевым днем или Тимофеем Полузимником, ведь наступала середина холодного времени года. В селах готовились к работам в огородах и садах, на полях.

Также этот день наши предки считали подходящим для лечения грыжи. Те, кто занимался пчелами, проверяли, как сохранились насекомые, – встряхивали ульи. Девушкам следовало кататься с горок, дабы узнать, какой у них будет урожай льна.

Что нельзя делать 4 февраля

1. Не позволено весь день валяться в кровати и лениться, иначе весь год будут преследовать болезни.

2. Затевать ссоры и конфликты не рекомендуется, чтобы зло не поселилось в доме.

3. Также не следует делать маникюр и педикюр: под угрозой личная жизнь и материальное благополучие.

4. Не разрешается вести подготовку к ремонту дома: либо током ударит, либо вещи станут исчезать, либо человек получит травму.

5. Запрещено вспоминать плохое, иначе беды не миновать.

6. Не стоит ходить в сауну или баню, чтобы не поскользнуться и не ошпариться.

7. Тем, кто шьет или вяжет, нежелательно шутить, а то нечистая сила испортит работу.

8. Устраивать шумные поздние вечеринки тоже ни к чему: будущее окажется прогуляно.

9. Переступать левой ногой порог дома не позволительно, иначе всю оставшуюся зиму будут преследовать денежные проблемы, неприятности на работе, скандалы с близкими.

Что можно делать 4 февраля

1. Следует думать о хорошем.

2. Нужно готовить семена для посева и инструменты для работы в огороде и саду.

3. Стоит решать все споры мирно, договариваться.

4. Лучше весь день быть дома с семьей, родными и друзьями – пить чай и разговаривать.

Народные приметы на 4 февраля

Налипший на ветви деревьев и провода снег, а также запотевшие стекла и рамы окон предвещают потепление.

Разгулявшаяся метель продлится не меньше недели.

Если узоры от мороза расположены вертикально, будет стужа, горизонтально – температура поднимется, и начнется капель.

Яркое полуденное солнце предупреждает о ранней весне.

Обильный снегопад в этот день – к богатому урожаю.

О других народных праздниках в феврале поведал календарь "Утро.ру".