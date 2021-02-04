Гороскоп на 5 февраля 2021 года

Гороскоп на 5 февраля 2021 года
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Звезды укажут, как в эту пятницу обойти острые углы

Луна 5 февраля все еще "худеет", но обоснуется теперь уже в созвездии Стрельца. Не исключены кардинальные перемены в делах и личной жизни. Подходящий момент для карьерного роста. Покровительницей заключительного рабочего дня на неделе является богиня любви и красоты Венера, поэтому большая удача будет сопутствовать людям чувствительным. Наступило время романтических отношений, полной гармонии и взаимопонимания в семье.

Овен

В работе Львам 05.02.2021 нужно сдерживать эмоции, чтобы не навредить себе. При этом появится шанс не только укрепить свой авторитет, испробовать новые способы выполнения привычных задач и поэкспериментировать, но и решить старые проблемы – действуйте смело. А вот с деньгами нужно быть осторожнее, не стоит их вкладывать: велик риск потерь. В личных отношениях все будет ровно. Позаботьтесь о своем здоровье и уделите внимание родным.

Телец 

Предпринимать важные шаги Тельцам в этот день не стоит: время для этого нестабильно. Все вы вряд ли успеете, поэтому выберите наиболее важное. Быстрее решайте финансовые вопросы, тогда можете получить больше ожидаемого – вероятно поступление огромной суммы. Могут, наконец, урегулироваться давние имущественные споры. В общении с коллегами и близкими людьми будьте терпеливее и сохраняйте выдержку. Не доверяйте новым знакомым.

Близнецы

Добиться отличных результатов Близнецы в этот день смогут, если приложат максимум усилий. Вы со всеми найдете общий язык. Придется решать много непростых задач. Наступил момент для изменений в жизни к лучшему. Финансовые поступления окажутся меньше, чем вы рассчитывали получить. В дальнюю поездку лучше не отправляться. Есть риск серьезных конфликтов с родственниками.

Рак 

Поставленных целей Ракам 5 февраля будет сложно достичь. Будьте терпеливее, сосредоточьтесь на делах, и тогда все получится. Вы можете получить заманчивые предложения с выгодными условиями. Также благоприятное время для заключения сделок по недвижимости, переезда и начала ремонта жилья. Тратить нужно с умом, чтобы хватило на многое. Вечером обрадуют приятные сюрпризы.

Лев 

С проблемами в этот день Львы расправятся без особого труда. Очень много нужно сделать, поэтому приступайте с самого утра и не теряйте времени. Вы сможете рассчитывать на внимание со стороны влиятельных людей, на которых произведете хорошее впечатление. Восстановить пошатнувшееся взаимопонимание с начальством и коллегами вам удастся. Окружающие помогут воплотить задуманное Поездки будут удачными. В личной жизни не исключено напряжение.

Дева

Для решения всех задач, даже самых сложных, Девам подойдет первая половина этого дня. Воздержитесь от необдуманных действий – придерживайтесь заранее составленного плана. Верный путь к цели подскажет интуиция. Работа потребует большой концентрации, но успех будет сопутствовать вам. Чтобы не стать жертвами авантюристов и мошенников, держите деньги при себе.

Весы

Громадные расходы предстоят 05.02.2021 Весам. Это негативно повлияет на вашу жизнь. Преодолеть трудности и восстановиться после встряски окажется тяжело, но реально – проявите выдержку и не теряйте уверенности, знайте себе цену. В личной жизни все окажется неустойчивым и непостоянным. Для здоровья полезными будут щадящая диета и пешие прогулки.

Скорпион

В этот день Скорпионы не только научатся чему-то новому, но и быстро применят эти знания с пользой для себя. Есть вероятность заключить выгодную сделку. А вот от вложения денег воздержитесь. Проявите благоразумие и осмотрительность, чтобы не поддаться на мимолетные прихоти и желания. После полудня хорошо пройдут поездки и романтические свидания. Также получится обсудить с близкими важные вопросы.

Стрелец

Открыть и показать свои способности в этот день Стрельцам удастся. Время полетит стремительно, предстоит суета и беготня. Сохраняйте здравый смысл и хладнокровие. При подписании документов и подсчете денег вы можете допустить ошибки – будьте внимательнее, воспользуйтесь помощью юристов и других специалистов. Не исключено, что у вас изменится место работы или проживания, а также круг общения. В разговорах со старыми друзьями будьте откровенны.

Козерог

Серьезных проблем у Козерогов 5 февраля не ожидается, но покоя им не видать. Дела завалят с головой, и нужно будет завершить все. Однако не следует из-за этого отказываться от отдыха, иначе пострадает ваше самочувствие. Делать выбор из всех поступающих предложений надо осторожно, не спеша и придирчиво, тогда успех обеспечен. Смело стройте даже самые амбициозные планы на ближайшее будущее – они наверняка воплотятся. Ближе к вечеру есть вероятность закрутить роман, причем не один.

Водолей 

Инициатива в этот день будет ускользать от Водолеев. Есть опасность попасть в зависимость от коллег – постарайтесь избежать такой участи. Воздержитесь от вождения автомобиля и обращения с техникой. И с деньгами будет непросто: вы окажетесь "на мели". Придется срочно искать подработку, просить помощи у друзей и знакомых. Не исключены интереснейшие путешествия и романтические знакомства.

Рыбы

Успех начинаний Рыб в этот день зависит от того, насколько быстро они станут действовать. Откроются новые перспективы, вы поймете, что делать для  изменения жизни к лучшему. Сделки будут выгодными, покупки – удачными, а советы – полезными. Проявляйте инициативу и в делах, и в личных отношениях. Не забывайте о сытном обеде и отдыхе.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю – с 1 по 7 февраля 2021 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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