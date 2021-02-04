В эту пятницу категорически запрещено смотреть на падающие звезды

Христиане 5 февраля чтут святых Агафангела и Климента. Они подвергались пыткам, но от веры не отреклись. Оба стали жертвами язычников.

Традиции и обычаи 5 февраля

На Руси Агафьин день, или Агафий Полухлебник считался подходящим временем для проверки запасов оставшегося зерна на посев. Его перебирали, испортившееся выбрасывали.

Также наши предки выполняли домашнюю работу – чистили амбары, мыли в них стены, при необходимости чинили двери и крышу. Женщины пекли пироги с курицей – на счастье в семье и плодородие земли. Каждый съедал по кусочку, а то, что осталось, скармливали скотине. А еще звали в дом странников и угощали их.

Народные приметы на 5 февраля

Купание уток и гусей в снега сулит метель или оттепель, крик синицы – мороз.

Если белки скачут по деревьям, грядет потепление.

Яркое солнце предвещает раннюю весну, а вкупе со стужей – жаркий август.

Выпало много снега, значит, ожидается богатый урожай хлеба.

Погода до полудня на Агафия повторится в январе следующего года.

Что нельзя делать 5 февраля

1. Запрещено бездельничать.

2. Не стоит никому рассказывать, что приснилось.

3. Танцевать не позволено.

4. Не рекомендуется смотреть на падающие звезды.

5. Жадничать не разрешается.

6. Брать себе найденные деньги не следует.

7. Нежелательно отказывать в милостыне.

8. Ссориться ни к чему.

Что можно делать 5 февраля

1. Выполнять как можно больше дел.

2. Наводить порядок в доме: выбросить из жилища старые и ненужные вещи, помыть окна и полы, заменить постельное белье.

3. Угощать всех в доме и путников.

Ранее "Утро.ру" писало, что нельзя делать с нательнымкрестиком.