Володина предупредила о главных опасностях "ретроградного" 2021 года

Володина предупредила о главных опасностях "ретроградного" 2021 года
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Трудности будут возникать в разных сферах жизни

Многие надеялись, что после насыщенного 2020 года можно будет хоть немного выдохнуть. Однако астролог Василиса Володина уверяет: расслабляться раньше времени не стоит. 

Оценив ситуацию, звездный астролог отметила, что в 2021 году сразу несколько планет будут ретроградными. Иными словами, будут двигаться не в привычном направлении, а в обратном. Это и может стать причиной трудностей. 

Так, начиная с 30 января в ретроградном положении оказался Меркурий. Это продлится до 21 февраля. Затем весной и летом изменят свой обычный ход Юпитер и Сатурн, а в декабре ответственной за трудности станет планета любви Венера. 

Володина в беседе с "Пятым каналом" объяснила, что неурядицы будут возникать в тех зонах, которые обозначаются стыком знаков Козерога и Водолея. 

"У каждого из нас есть зона, тема, вопрос, который будет болью в течение 2021 года", – подчеркнула астролог. 

Для того, чтобы понять, где ждать подвоха, нужно внимательно изучить натальную карту, считает эксперт. Для этого нужно изучить, в каких звездных домах есть знаки Водолея и Козерога. Отталкиваясь от этого можно предугадать, в каких конкретно сферах ожидать трудностей. 

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Юлия МИХАЙЛОВА

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