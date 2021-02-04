Трудности будут возникать в разных сферах жизни

Многие надеялись, что после насыщенного 2020 года можно будет хоть немного выдохнуть. Однако астролог Василиса Володина уверяет: расслабляться раньше времени не стоит.

Оценив ситуацию, звездный астролог отметила, что в 2021 году сразу несколько планет будут ретроградными. Иными словами, будут двигаться не в привычном направлении, а в обратном. Это и может стать причиной трудностей.

Так, начиная с 30 января в ретроградном положении оказался Меркурий. Это продлится до 21 февраля. Затем весной и летом изменят свой обычный ход Юпитер и Сатурн, а в декабре ответственной за трудности станет планета любви Венера.

Володина в беседе с "Пятым каналом" объяснила, что неурядицы будут возникать в тех зонах, которые обозначаются стыком знаков Козерога и Водолея.

"У каждого из нас есть зона, тема, вопрос, который будет болью в течение 2021 года", – подчеркнула астролог.

Для того, чтобы понять, где ждать подвоха, нужно внимательно изучить натальную карту, считает эксперт. Для этого нужно изучить, в каких звездных домах есть знаки Водолея и Козерога. Отталкиваясь от этого можно предугадать, в каких конкретно сферах ожидать трудностей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака разбогатеют в феврале.