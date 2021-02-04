Курс рубля
- Рубль подорожает к марту - прогноз
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Многие надеялись, что после насыщенного 2020 года можно будет хоть немного выдохнуть. Однако астролог Василиса Володина уверяет: расслабляться раньше времени не стоит.
Оценив ситуацию, звездный астролог отметила, что в 2021 году сразу несколько планет будут ретроградными. Иными словами, будут двигаться не в привычном направлении, а в обратном. Это и может стать причиной трудностей.
Так, начиная с 30 января в ретроградном положении оказался Меркурий. Это продлится до 21 февраля. Затем весной и летом изменят свой обычный ход Юпитер и Сатурн, а в декабре ответственной за трудности станет планета любви Венера.
Володина в беседе с "Пятым каналом" объяснила, что неурядицы будут возникать в тех зонах, которые обозначаются стыком знаков Козерога и Водолея.
"У каждого из нас есть зона, тема, вопрос, который будет болью в течение 2021 года", – подчеркнула астролог.
Для того, чтобы понять, где ждать подвоха, нужно внимательно изучить натальную карту, считает эксперт. Для этого нужно изучить, в каких звездных домах есть знаки Водолея и Козерога. Отталкиваясь от этого можно предугадать, в каких конкретно сферах ожидать трудностей.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака разбогатеют в феврале.
Посла нашей страны вызвали в МИД
Рига может не рассчитывать на помощь Москвы с транзитом