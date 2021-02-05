Какой будет первая суббота третьего месяца зимы для каждого знака зодиака, можно узнать из астрологического прогноза

Все так же убывающая Луна 6 февраля останется в Стрельце. В этот день не стоит расходовать энергию впустую, надо ее поберечь. Применив творческий подход и фантазию, можно добиться успехов во многом. Звезды советуют избавиться не только от всего старого и ненужного, но и от вредных привычек.

Овен

С любыми задачами 6 февраля Овны удачно справятся, причем довольно быстро. Решение вопросов с деньгами и бизнесом лучше отложить. В делах используйте опыт, советы и поддержку старых знакомых. Избавиться от возникших в семье проблем помогут друзья. Обо всех неприятностях вам нужно забыть, думайте о хорошем.

Телец

В работе Тельцы в этот день преуспеют без особого напряжения. Есть вероятность извлечь неплохую прибыль из нового сотрудничества. От финансовых вложений надо воздержаться. Откажитесь от долгих поездок за рулем и с особой осторожностью применяйте бытовые приборы на кухне. В личных отношениях ожидаются перемены к лучшему. Не исключены приятные сюрпризы.

Близнецы

Этот день подходит Близнецам для построения реальных планов на будущее. Достичь успехов помогут спокойствие и выдержка. На работе есть вероятность получить повышение. Общение с коллегами в неформальной обстановке окажется очень полезным. Порадуют встречи с друзьями и близкими по духу людьми.

Рак

Обсуждать важные вопросы и проводить деловые переговоры Ракам 06.02.2021 нужно до полудня. Для получения ожидаемых результатов придется немало потрудиться. Все, что задумали, вы будете выполнять самостоятельно, однако предлагаемую помощь все же стоит принять. Удачно сложится поход по магазинам: вы купите полезные вещи для дома и приятные для себя, несмотря на то что рискуете остаться без копейки в кармане.

Лев

Для проведения рабочих встреч и решения серьезных вопросов Львам в эту субботу больше подходит полдень. Дальние поездки оставят хорошее впечатление, общение с друзьями порадует. Берегите здоровье. Силы и желания будут направлены на отдых и любимого человека. Сохраняйте самообладание, чтобы не поссориться с близкими.

Дева

Лучше справиться с делами, которые требуют сосредоточенности и внимания к деталям, Девы смогут во второй половине этого дня. Чтобы не истратить много денег напрасно, воздержитесь от приобретений. Будьте мягче и добрее в высказываниях, избегайте конфликтов, тогда не попадете в слишком затруднительное положение.

Весы

От необдуманных поступков Весам 6 февраля надо отказаться, взвешивайте каждую мелочь, прежде чем предпринять какой-либо шаг. Будьте экономнее, не расходуйте много денег. Из-за них вы рискуете поссориться с кем-то дома. Новый роман принесет не только радость. Возможно знакомство, которое впоследствии будет полезно.

Скорпион

Преодолев все трудности и неприятности, Скорпионы в этот день достигнут того, чего не смогли другие. Держитесь в стороне от жарких споров и конфликтов. Избегайте незапланированных трат, поберегите деньги. Не гоняйтесь за мимолетными увлечениями, иначе упустите главное. Восстановить силы поможет отдых на даче или в хорошей компании.

Стрелец

Много волнений предстоит пережить в этот день Стрельцам. Не поддавайтесь эмоциям и не теряйте уверенности в себе, проведите время без спешки и суеты. Можно отправиться в поездки – чтобы, сменив обстановку, забыть неприятные воспоминания и обдумать новые идеи. Расслабьтесь, побывайте в бассейне или спортзале.

Козерог

Хорошие перспективы финансовые успехи ждут Козерогов в будущем, если 06.02.2021 они сумеют не упустить ни одной мелочи и подготовят основу для дальнейшей работы. Особо важных событий пока не предвидится. Однако есть вероятность заключения прибыльных сделок. Покупки окажутся удачными. Ближе к вечеру возможно ухудшение самочувствия - простуда или головная боль.

Водолей

Откладывать даже самые незначительные дела Водолеям в этот день не следует. Хотите достичь цели – действуйте без промедления. Тщательно оберегайте свой авторитет, не давайте поводов для слухов. Наведите порядок в финансовых делах и решите жилищный вопрос. Держитесь подальше от новых компаний, чтобы не попасть в чересчур неприятную историю. Уделите внимание семейным делам, поддержите родных.

Рыбы

В этот день Рыбам лучше заниматься несложными делами. Трудно будет сосредоточиться. Нелегко будет справиться с накопившимися финансовыми проблемами, решать которые надо быстро. Не все советы пойдут на пользу. Рисковать жизнью не нужно. Постарайтесь не общаться с теми, кто не в настроении. Одиноким предстоит яркое романтическое знакомство.

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