Не следует в эту субботу завязывать узлы и менять постельное белье

Церковь поминает 6 февраля Ксению Петербургскую и Ксению Римляныню (Евсению). Первая, рано овдовев, отдала все, что имела, нуждающимся, скиталась с бедными и молилась за них. Вторая утешала скорбящих, помогала нищим, наставляла на правильный путь грешников.

Традиции и обычаи 6 февраля

Наши предки называли святую Аксиньей Полузимницей или Полухлебницей, так как считали это время переломом зимы и до нового урожая понадобится столько хлеба, сколько уже съедено. Дату именовали днем Аксиньи.

Хозяйки варили пресную кашу – без соли и масла – и кормили ею семью. После этого все должны были молчать до восхода солнца, чтобы отогнать от дома бедность и привлечь достаток.

Народные приметы на 6 февраля

Облака на ясном небе предвещают погожее время, мало их и высоко поднялись – потеплеет.

Метель на Аксинью сулит поздний приход весны.

Погода в этот день повторится весной.

Нет ветра, значит, с 15 по 31 июля будет сухо и жарко.

Если вьюга разгулялась, год будет неурожайным.

Что нельзя делать 6 февраля

1. Не позволено завязывать узлы – чтобы не накликать похороны.

2. Стричь ногти на ногах нежелательно, иначе судорог не миновать.

3. Не стоит менять постельное белье: можно заболеть.

4. Рассказывать, что приснилось, тоже не рекомендуется.

5. Запрещено шить и вязать.

6. Обрезать волосы также ни к чему.

7. Пожилым не следует работать.

8. Не разрешается употреблять алкоголь.

Что можно делать 6 февраля

1. Следует помочь нуждающимся.

2. Нужно трудиться всем, кроме стариков.