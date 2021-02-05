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Церковь поминает 6 февраля Ксению Петербургскую и Ксению Римляныню (Евсению). Первая, рано овдовев, отдала все, что имела, нуждающимся, скиталась с бедными и молилась за них. Вторая утешала скорбящих, помогала нищим, наставляла на правильный путь грешников.
Традиции и обычаи 6 февраля
Наши предки называли святую Аксиньей Полузимницей или Полухлебницей, так как считали это время переломом зимы и до нового урожая понадобится столько хлеба, сколько уже съедено. Дату именовали днем Аксиньи.
Хозяйки варили пресную кашу – без соли и масла – и кормили ею семью. После этого все должны были молчать до восхода солнца, чтобы отогнать от дома бедность и привлечь достаток.
Народные приметы на 6 февраля
Что нельзя делать 6 февраля
1. Не позволено завязывать узлы – чтобы не накликать похороны.
2. Стричь ногти на ногах нежелательно, иначе судорог не миновать.
3. Не стоит менять постельное белье: можно заболеть.
4. Рассказывать, что приснилось, тоже не рекомендуется.
5. Запрещено шить и вязать.
6. Обрезать волосы также ни к чему.
7. Пожилым не следует работать.
8. Не разрешается употреблять алкоголь.
Что можно делать 6 февраля
1. Следует помочь нуждающимся.
2. Нужно трудиться всем, кроме стариков.
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