Согласно поверьям, стричься в это время не стоит

7 февраля в народном календаре – это Григорьев день. Также его называют Григорий Весноуказатель. Есть ряд примет, которые суеверные люди стараются соблюдать в это время.



Что нельзя делать 7 февраля

Дурным знаком считается стрижка волос. Маникюр и педикюр тоже лучше перенести на другой день.

Еще одна плохая примета в Григорьев день – плеваться. По народным поверьям, если вы об этом забыли и все-таки плюнули себе под ноги, когда куда-то шли, лучше вернуться обратно домой – иначе жди неприятностей.

Нельзя 7 февраля говорить о ком-то дурно.

Что можно делать в Григорьев день

7 февраля стоит совершать больше добрых дел, помогать тем, кто в этом нуждается. Кроме того, хорошо бы вспомнить добрым словом тех, кто и вам протянул руку помощи в трудную минуту.

Добрым знаком в Григорьев день считается пролитое молоко. Это к счастью, гласят народные приметы.

Это время считается удачным для разных финансовых дел. Возможно, 7 февраля удастся поправить материальное положение и разобраться с вопросами, которое долгое время не давали покоя.

Приметы на 7 февраля, Григорьев день

В это время наши предки предсказывали погоду на целый год вперед. 7 февраля можно узнать, какой будет следующая зима.

Обычно наблюдали, какая установилась погода до полудня. Такой же, по приметам, она будет и на следующий год в зимние месяцы.

Если в этот день пойдет снег, это значит, что следующая зима будет поздней.

Полный список народных праздников на февраль читайте в календаре от "Утро.ру".