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7 февраля в
народном календаре – это Григорьев день. Также его называют Григорий
Весноуказатель. Есть ряд примет, которые суеверные люди стараются соблюдать в
это время.
7 февраля стоит совершать больше добрых дел, помогать тем, кто в этом нуждается. Кроме того, хорошо бы вспомнить добрым словом тех, кто и вам протянул руку помощи в трудную минуту.
Добрым знаком в Григорьев день считается пролитое молоко. Это к счастью, гласят народные приметы.
Это время считается удачным для разных финансовых дел. Возможно, 7 февраля удастся поправить материальное положение и разобраться с вопросами, которое долгое время не давали покоя.
В это время наши предки предсказывали погоду на целый год вперед. 7 февраля можно узнать, какой будет следующая зима.
Обычно наблюдали, какая установилась погода до полудня. Такой же, по приметам, она будет и на следующий год в зимние месяцы.
Если в этот день пойдет снег, это значит, что следующая зима будет поздней.
Полный список народных праздников на февраль читайте в календаре от "Утро.ру".
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