Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день
Фото: pixabay.com
Согласно поверьям, стричься в это время не стоит

7 февраля в народном календаре – это Григорьев день. Также его называют Григорий Весноуказатель. Есть ряд примет, которые суеверные люди стараются соблюдать в это время.

Что нельзя делать 7 февраля

  • Дурным знаком считается стрижка волос. Маникюр и педикюр тоже лучше перенести на другой день.
  • Еще одна плохая примета в Григорьев день – плеваться. По народным поверьям, если вы об этом забыли и все-таки плюнули себе под ноги, когда куда-то шли, лучше вернуться обратно домой – иначе жди неприятностей.
  • Нельзя 7 февраля говорить о ком-то дурно.

Что можно делать в Григорьев день

7 февраля стоит совершать больше добрых дел, помогать тем, кто в этом нуждается. Кроме того, хорошо бы вспомнить добрым словом тех, кто и вам протянул руку помощи в трудную минуту.

Добрым знаком в Григорьев день считается пролитое молоко. Это к счастью, гласят народные приметы.

Это время считается удачным для разных финансовых дел. Возможно, 7 февраля удастся поправить материальное положение и разобраться с вопросами, которое долгое время не давали покоя.

Приметы на 7 февраля, Григорьев день

В это время наши предки предсказывали погоду на целый год вперед. 7 февраля можно узнать, какой будет следующая зима.

Обычно наблюдали, какая установилась погода до полудня. Такой же, по приметам, она будет и на следующий год в зимние месяцы.

Если в этот день пойдет снег, это значит, что следующая зима будет поздней.

Полный список народных праздников на февраль читайте в календаре от "Утро.ру".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Внешний вид "лысеющего" Макрона рассмешил французов

Внезапная смена имиджа отвлекла народ от важного заявления

Россия выслала трех европейских дипломатов

Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей