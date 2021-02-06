Звезды подскажут, как провести день с пользой

День отлично подходит для того, чтобы обсуждать какие-либо важные вопросы. Появится возможность достичь прогресса в рабочем плане. Вполне вероятно, что удастся договориться о долгосрочном сотрудничестве и найти единомышленников.

Овен

7 февраля Овнам важно проявить настойчивость. Показав свой внутренний стержень, вы с легкостью добьетесь поставленных целей. Звезды предупреждают о том, что на вашем пути могут возникнуть неожиданные трудности. Не опускайте руки и прислушайтесь к собственной интуиции.

Телец

Тельцов ждет несколько напряженный день. Вы будете остро реагировать на критику, принимая все близко к сердцу. Не отказывайтесь от советов со стороны – это поможет вам понять, как действовать в неоднозначной ситуации.

Близнецы

Близнецов ожидает насыщенный день. 07.02.21 вы столкнетесь с приятными неожиданностями и удивительными событиями. Настроение могут немного омрачить возникающие споры. Однако они окажутся полезными – в конечном итоге получится найти выход из сложной ситуации.

Рак

Сегодня Ракам стоит сделать ставку на дела, требующие творческого подхода. В этом вас точно никто не переплюнет. Не упустите шанса продемонстрировать окружающим свои способности. Вполне вероятно, что начальство по достоинству оценит ваш потенциал.

Лев

День отлично подходит для общения. Львы будут с легкостью находить общий язык как с новыми, так и знакомыми людьми. Вы сможете получить полезную информацию, которая впоследствии сыграет хорошую службу. Возможно начало романтической истории.

Дева

7 февраля Девам следует взять инициативу в свои руки. Причем это касается не только работы, но и личной жизни. В этот день ваша голова будет полна интересных идей, которые захочется реализовать в ближайшее время. Расставьте приоритеты и смело беритесь за дело.

Весы

Весы наконец-то смогут достичь компромисса с теми, кто, казалось, никогда не пойдет на уступки. Вы произведете хорошее впечатление на окружающих и найдете новых союзников. Не исключены приятные новости, касающиеся важных для вас проектов.

Скорпион

Благоприятный день для обсуждения деловых вопросов. Скорпионам удастся добиться всех поставленных целей. Не стоит забывать про отдых. Вечер в кругу семьи или друзей быстро вернет былой заряд сил и оптимизма.

Стрелец

Первая половина дня обещает быть напряженной. Стрельцы столкнутся с рядом проблем, которые немного выбьют из колеи. Однако ближе к обеду влияние позитивных тенденций усилится, и вы со спокойной душой возьметесь за дело.

Козерог

Сегодня Козерогам необходимо действовать быстро и слаженно. Есть вероятность, что вы сможете заключить выгодные сделки и найти новые источники дохода. Вечером вас поджидают небольшие неприятности, однако они не испортят общего настроя.

Водолей

Водолеи столкнутся с задачами, для реализации которых понадобятся новые знания. Поэтому не упускайте возможности получить полезную информацию от окружающих. Главное – не переоценивайте свои силы и учитывайте только на реальное положение вещей.

Рыбы

Звезды обещают Рыбам спокойный и приятный день. Появится шанс исправить старые ошибки и взяться за что-то новое. Возможно, именно сегодня будет положено начало дружеской или романтической истории.

Ранее "Утро.ру" назвало самые неудачные союзы среди знаков зодиака.