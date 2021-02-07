Гороскоп на 8 февраля 2021 года

Гороскоп на 8 февраля 2021 года
Фото: pixabay.com
Прогноз на день поможет привлечь удачу и благополучие

В понедельник убывающая Луна окажется в созвездии Козерога. Не самый удачный день для финансовых сделок – возможны большие потери. А вот завершить начатые ранее дела 8 февраля представители зодиакальной карты смогут с легкостью благодаря шансу взглянуть на привычные вещи по-новому.

Овен

Вторая неделя февраля начнется для Овнов весьма напряженно. Астрологи советуют избегать конфликтов из-за высокого риска ссор и расставаний.

Телец

Для Тельцов 8 февраля 2021 года будет спокойным и размеренным днем. Можно посвятить время домашним делам, творчеству или общению с семьей.

Близнецы

Близнецам звезды рекомендуют прислушаться к своему внутреннему состоянию. Чрезмерные нагрузки могут серьезно навредить, сделайте небольшой перерыв.

Рак

Согласно прогнозу, у Раков в этом месяце предвидится карьерный рост. В понедельник придется принять важное решение, от которого впоследствии все будет зависеть.

Лев

Львам звезды приготовили неожиданную встречу со старым знакомым. Однако быть излишне доверчивыми и откровенными все же не стоит, предупреждают астрологи.

Дева

Девы рискуют стать жертвами обмана и лишиться крупной суммы денег. 8 февраля 2021 года следует быть бдительными.

Весы

Любовный гороскоп советует Весам открыться: из-за страха довериться другому человеку представители этого знака могут пропустить нечто важное.

Скорпион

Скорпионам в понедельник следует быть мягче и внимательнее к окружающим. Излишняя грубость может обернуться ссорой, которая затянется на долгие годы.

Стрелец

Стрельцы встанут перед невероятно трудным выбором 08.02.2021: от одной из важных для представителей этого знака вещей придется отказаться. Не бойтесь просить совета у близких, они помогут с верным решением.

Козерог

Козерогам пора перестать сомневаться в себе и действовать в соответствии с собственными желаниями. Звезды обещают удачный понедельник – рискуйте.

Водолей

Водолеев астрологи 8 февраля 2021 года предостерегают от крупных покупок. Также не исключено, что в доме что-то сломается – день будет полон мелких неприятностей.

Рыбы

Рыбам гороскоп на февраль сулит небольшое путешествие. Вероятно, поездка будет незапланированной, но отказываться от нее не стоит.

Так пройдет 8 февраля 2021 года для представителей всех знаков зодиака. Ранее астролог Василиса Володина рассказала, какие опасности сулит ретроградный Меркурий. Неблагоприятный период продлится до 21 февраля.

Карина СИРАЗОВА

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