Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака подскажет, куда направить энергию в эти семь дней

Неделя с 8 по 14 февраля ожидается тяжелой. Конкуренция и соперничество в профессиональной сфере заставит многие знака прожить эти дни в напряжении. К тому же, ретроградный Меркурий будет добавлять напряжение в сфере общения.

Овен

Ближайшие семь дней станут для представителей знака периодом озарений. Овны смогут найти ответы на мучавшие их последнее время вопросы. Доверьтесь интуиции, даже если она подскажет вам радикальные и смелые решения.

Телец

Тельцов может ждать повышение по службе. Однако астрологи советуют вам быть аккуратными и не общаться с конкурентами. В вашем окружении есть люди, которые хотели бы видеть ваш провал.

Близнецы

Звезды рекомендуют представителям знака перестать действовать себе во вред. В последнее время Близнецы сосредоточились на помощи окружающим, забыв про себя и свою семью. Если сейчас не изменить положение дел, вас могут ждать конфликты с родными.

Рак

Ракам стоит заняться мелкими делами с 8 по 14 февраля. Долгосрочные проекты пока не принесут желаемых результатов, а вот обычные проекты и задачи окажутся вам по плечу. Не бойтесь гнева начальства, позже оно поймет, что вы были правы.

Лев

Для Львов настало время выйти из тени. В последнее время вы избегали общественных мест и развлечений. Пора изменить это. Так вы сможете повысить шансы встретить свою любовь.

Дева

Представителей знака ждет напряженное время. Родственники будут лезть к Девам со своими советами. Как бы не хотелось, сейчас не самое лучшее время ругаться с родными. Астрологи советуют молча выслушать окружение, но сделать все равно по-своему.

Весы

Неделя с 8 по 14 февраля окажется удачной для тех, кто не побоится рискнуть. В жизни Весов началась белая полоса, но для успеха необходимо действовать, несмотря на попытки конкурентов выбить вас из колеи.

Скорпион

Скорпионам стоит в ближайшие семь дней заняться вопросом своего здоровья. Сейчас не время развлекаться и отправляться в путешествие. Вам важно восполнить баланс сил и энергии. Попробуйте заняться йогой.

Стрелец

Вас ожидает спокойная неделя. Стрельцам можно заняться обустройством дома и даже ремонтом. Общее дело сплотит вашу семью и поможет избавиться от появившегося неожиданно напряжения в общении.

Козерог

Новолуние в Водолее 11 февраля – это знак для Козерогов. Сейчас нельзя идти на риск или браться за новые дела. Завершите то, что начали, и больше времени уделяйте отдыху.

Водолей

Представителей знака ждет успех в финансовых делах. Водолеи могут неожиданно получить крупную сумму денег. Не тратьте средства на пустяки. Если вы с умом распределите их, то сможете приумножить.

Рыбы

Астрологи говорят о том, что вам предстоит борьба с окружающими людьми. Чтобы избежать конфликтов, Рыбам стоит быть сдержаннее и не говорить ничего плохого близким, лучше промолчать и уединиться, пока страсти не утихнут.

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