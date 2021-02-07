Магическая дата: как привлечь богатство и успех 12 февраля

Магическая дата: как привлечь богатство и успех 12 февраля
Фото: pixabay.com
В этот день нужно проявить все лучшие качества для достижения цели в будущем

На следующей неделе наступит еще одна магическая дата, которая для многих может стать судьбоносной. 12 февраля 2021 года – день с сильной энергетикой, способной как помочь, так и нанести вред. Как правильно загадывать желания, рассказала нумеролог Лариса Браницкая.

Если сложить цифры, присутствующие в зеркальной дате 12.02.2021, то получится 10 – число лидера, а порой – даже тирана. Из этого следует, что в магический день успеха добьются сильные люди, у которых, согласно нумерологии, в персональных числах присутствуют более двух единиц.

Многое зависит от самого человека, поэтому нужно делать акцент на личностном росте и творчестве, проявлять свои лучшие качества. По словам нумеролога, также важно настроить себя на позитив, а все усилия направить на достижение успеха в финансовой сфере.

"Этот день – зеркало. Смотрю в него и вижу себя. Если я удачливый человек, то этот день принесет мне удачу",

рассказала Браницкая в беседе с Obozrevatel.

Кроме того, 12 февраля наступит Китайский новый год. Нумеролог посоветовала в этот день настроиться на романтический лад. А каким будет год, согласно восточному календарю, ранее писало "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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