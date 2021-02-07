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Православная церковь чтит 8 февраля преподобного и монаха Феодора Студита. В этот день крайне много запретов. На Руси верили, что души умерших могут вторгнутся в жизнь живых, если за них не помолиться.
Традиции и обычаи на 8 февраля
Издревле в этот день посещали кладбища и поминали покойных родителей.
Тем, кто празднует 8 февраля день рождения, давали кашу из гороха, чтобы не болеть в ближайшие 12 месяцев.
На осину вешали листочки с желанием, наши предки верили, что так мечта непременно сбудется.
Приметы и суеверия на 8 февраля
Что можно делать 8 февраля
1. Нужно помолиться за умерших родственников, сходить в церковь и поставить свечку.
2. Можно готовить блюда из гороха.
Что нельзя делать 8 февраля
1. Эту ночь старались не оставаться без компании.
2. Нельзя долго стоять перед зеркалом.
3. Нужно надевать только свежую одежду в понедельник и мыслить позитивно.
4. Не стоит есть блюда из картофеля, чтобы не было проблем с ЖКТ.
5. Проветривать в этот опасно – на Руси считали, что так в дом могут проникнуть души умерших. Если окно хочется открыть, то лучше разместить на нем чертополох.
6. Нельзя ругаться.
7. Не стоит в этот день подметать и мыть полы – можно лишиться счастья.
8. Нельзя подбирать в улицы котов.
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