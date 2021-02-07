В этот понедельник опасно открывать окна

Православная церковь чтит 8 февраля преподобного и монаха Феодора Студита. В этот день крайне много запретов. На Руси верили, что души умерших могут вторгнутся в жизнь живых, если за них не помолиться.

Традиции и обычаи на 8 февраля

Издревле в этот день посещали кладбища и поминали покойных родителей.

Тем, кто празднует 8 февраля день рождения, давали кашу из гороха, чтобы не болеть в ближайшие 12 месяцев.

На осину вешали листочки с желанием, наши предки верили, что так мечта непременно сбудется.

Приметы и суеверия на 8 февраля

Синица с утра поет – к морозам.

Бледная Луна сулит снегопад.

Звезды видны ночью – урожай льна удастся.

Что можно делать 8 февраля

1. Нужно помолиться за умерших родственников, сходить в церковь и поставить свечку.

2. Можно готовить блюда из гороха.

Что нельзя делать 8 февраля

1. Эту ночь старались не оставаться без компании.

2. Нельзя долго стоять перед зеркалом.

3. Нужно надевать только свежую одежду в понедельник и мыслить позитивно.

4. Не стоит есть блюда из картофеля, чтобы не было проблем с ЖКТ.

5. Проветривать в этот опасно – на Руси считали, что так в дом могут проникнуть души умерших. Если окно хочется открыть, то лучше разместить на нем чертополох.

6. Нельзя ругаться.

7. Не стоит в этот день подметать и мыть полы – можно лишиться счастья.

8. Нельзя подбирать в улицы котов.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом для всех знаков зодиака на февраль.