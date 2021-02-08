Чем порадует этот вторник, можно узнать по звездам

Луна 9 февраля все так же убывает, но уже в Козероге. Для спешки и чрезмерной суеты этот день не подходит. Впечатлительным людям будет нелегко. Излишние волнения могут привести к серьезным ошибкам, а вечером под действием эмоций можно выпустить ситуацию из-под контроля. У волевых и выдержанных проблем не возникнет.

Овен

Для обсуждения рабочих вопросов, в том числе – о повышении в должности, Овнам 09.02.2021 подходит. Благодаря массе энергии вы справитесь со всеми задачами и преодолеете любые трудности. Интересные предложения могут поступить от старых друзей. Не исключены полезные знакомства. Деньги лучше сэкономить – воздержитесь от крупных покупок. Чтобы не возникло недомоганий, найдите время для восстановления сил.

Телец

Срочные дела и новые заботы захватят Тельцов в этот день с головой. На работе сконцентрируйтесь, предельно внимательно проверяйте то, что вам говорят. Достичь отличных результатов удастся, если проявить активность и целеустремленность. Сократите расходы и рассчитайтесь с долгами. Неплохо бы для поддержания тонуса заняться спортом.

Близнецы

Во всем в этот день Близнецам будет сопутствовать удача. Есть вероятность улучшить финансовое положение. Смело ставьте высокие цели и стройте самые амбициозные планы. Наиболее сложные задачи вы решите, используя свою интуицию. Благодаря неожиданному поступлению денег вы сможете не только купить что-то для себя и дома, но и порадовать любимого человека подарком.

Рак

Жизненный потенциал Раков 9 февраля будет на высоте. Ваши успехи в работе по достоинству оценят все. Есть возможность получить неожиданную значительную прибыль. Хорошо пройдут деловые переговоры. И финансовые вопросы успешно разрешатся – кредиторы согласятся на ваши условия. Воплотив возникшие отличные идеи, вы добьетесь давно желаемого.

Лев

Все важное Львам нужно отложить на вторую половину этого дня. Решений, касающихся денег – вложений приобретений, – принимать не следует. Воздержитесь от трат, чтобы не понести больших убытков. Могут поступить заманчивые предложения, которыми следует воспользоваться. Вечер проведите с любимым человеком: это подарит массу приятных эмоций.

Дева

В профессиональном плане благодаря изобретательности и настойчивости Девы в этот день добьются успехов. В работе ожидается заметный прогресс. Серьезные задачи вам лучше выполнять после полудня. Избегайте больших и неоправданных расходов. Уделите время отдыху – прогуляйтесь в парке или выезжайте на природу. Помогите близким.

Весы

Избежать многих трудностей 09.02.2021 Весам помогут здравомыслие и практичность. Смело беритесь за новое, проявляйте инициативу. Воздержитесь от участия в сомнительных делах, связанных с финансами, контролируйте траты, чтобы не потерять много денег. В личной жизни ожидаются перемены, причем как хорошие, так и плохие. Не исключены интересные знакомства. Можно хорошо отдохнуть с детьми и близкими.

Скорпион

Достичь поставленных целей в этот день Скорпионы смогут, если станут действовать решительно. Для обсуждения серьезных вопросов и общения больше подойдет время после обеда. Тщательно обдумывайте поступающие предложения. Откажитесь от незапланированных приобретений – они будут неудачными. Сдерживайте излишние эмоции. Есть вероятность ухудшения самочувствия.

Стрелец

Много дел и новых обязанностей предстоит выполнить в этот день Стрельцам. Настойчивость поспособствует продвижению в карьере. Постарайтесь не перенапрягаться и меньше волноваться, поберегите здоровье. Будьте осмотрительны во время переговоров и подписания важных документов: вам могут обмануть. Позаботьтесь о правильном питании и отдыхе.

Козерог

Не все будет ладиться 9 февраля у Козерогов. Вы рискуете допустить ошибки, которые приведут к потерям, и потратить больше того, что допустимо. Не исключено, что, кто-то из вашего окружения поможет решить финансовые проблемы. В поездки отправляться не следует: они могут негативно отразиться на самочувствии. Есть вероятность приятных романтических сюрпризов. От новых знакомств лучше воздержаться.

Водолей

Справиться с массой новых задач, даже самых непростых, Водолеи в этот день смогут, опираясь на поддержку старых знакомых и используя их советы. В делах хорошо бы расставить приоритеты и обдумать варианты действий. Не следует рисковать: последствия будут негативные. Подходящее время для общения с друзьями. Отдохните в кругу семьи.

Рыбы

Воплощать планы в этот день Рыбам придется самостоятельно. Используйте представляющиеся вам шансы. Удачный момент для проведения деловых переговоров, заключения выгодных сделок, обсуждения рабочих вопросов с коллегами. Ближе к вечеру можно отправиться в поездки, они оставят приятные воспоминания. Не исключено, что вы почувствуете легкое недомогание и усталость.

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