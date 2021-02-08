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Христиане 9 февраля вспоминают Иоанна Златоуста – создателя многих псалмов и проповедей. Его почитали как идеального проповедника.
Традиции и обычаи 9 февраля
На Руси эту дату называли еще Златоустьев огонь, так как в этот день было принято по-особому топить печь – чтобы пламя охватило все поленья сразу, а его золотистый свет отражался в устье. Считалось, что так можно обеспечить семье достаток и счастье.
К этому огню подводили больных: верили, что он исцеляет от хворей. Также в этот день читали особые заговоры – на успех и от зубной боли. Проводили разные защитные обряды.
Еще наши предки ходили на кладбища, где похоронены родственники, и приносили туда угощения, которые либо раздавали, либо оставляли на могилах.
Народные приметы на 9 февраля
Что нельзя делать 9 февраля
1. Не позволено ссориться с близкими.
2. Любоваться собой в зеркало тоже не стоит.
3. Преподносить и получать подарки не рекомендуется.
4. Нежелательно стричься.
5. Запрещено мыть голову.
Что можно делать 9 февраля
1. Следует поминать умерших родных.
2. Нужно варить рисовую кашу, компот, печь пироги-расстегаи с рыбой, капустой, мясом, грибами.
Несмотря на февральские морозы, все больше россиян ощущают неизбежность прихода весны, а с ней и традиционного сезона путешествий