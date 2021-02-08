В этот вторник не рекомендуется любоваться собою, глядя в зеркало

Христиане 9 февраля вспоминают Иоанна Златоуста – создателя многих псалмов и проповедей. Его почитали как идеального проповедника.

Традиции и обычаи 9 февраля

На Руси эту дату называли еще Златоустьев огонь, так как в этот день было принято по-особому топить печь – чтобы пламя охватило все поленья сразу, а его золотистый свет отражался в устье. Считалось, что так можно обеспечить семье достаток и счастье.

К этому огню подводили больных: верили, что он исцеляет от хворей. Также в этот день читали особые заговоры – на успех и от зубной боли. Проводили разные защитные обряды.

Еще наши предки ходили на кладбища, где похоронены родственники, и приносили туда угощения, которые либо раздавали, либо оставляли на могилах.

Народные приметы на 9 февраля

Тускло и высоко мерцающие сквозь туман звезды сулят потепление.

Идущие навстречу ветру облака – к снегопаду.

Небо повисло низко, а на окнах стекла запотели, значит, грядет лютая стужа.

Валяющиеся в снегу собаки предвещают вьюгу.

Если в этот день сугробы мягкои и круглые, ожижается богатый урожай.

Что нельзя делать 9 февраля

1. Не позволено ссориться с близкими.

2. Любоваться собой в зеркало тоже не стоит.

3. Преподносить и получать подарки не рекомендуется.

4. Нежелательно стричься.

5. Запрещено мыть голову.

Что можно делать 9 февраля

1. Следует поминать умерших родных.

2. Нужно варить рисовую кашу, компот, печь пироги-расстегаи с рыбой, капустой, мясом, грибами.