Астрологи составили прогноз на среду, подробности – на "Утро.ру"

Растущая Луна 10 февраля будет в знаке Водолея. В этот день не следует браться сразу за все – надо спланировать дела, важные лучше отложить. Достичь успеха поможет быстрота в действиях и активность в общении. Можно попытать счастья в денежных розыгрышах и лотереях. Восстановить силы удастся на прогулке. Порадуют романтические встречи.

Овен

До того как начать действовать или принимать решения, Овнам 10 февраля нужно все тщательно продумать. Есть вероятность карьерного роста и новых знакомств, которые окажутся полезными. Будьте осторожны в финансовых делах. Экономнее обращайтесь с деньгами – они вам скоро пригодятся. Дома будет много забот. Звезды советуют поберечь здоровье.

Телец

Много изменений ожидают Тельцов 10.02. Добиться поставленных целей помогут решительность, настойчивость и спокойствие. Не участвуйте в сомнительных сделках, лучше поищите другую возможность получать дополнительный доход. Повезет с крупной покупкой, которую вы планировали, но идти за нею стоит до полудня, иначе не миновать убытков. Если вы отправитесь в поездку, есть шанс познакомиться с интересными людьми. В общении с близкими не возникнет ни малейших разногласий.

Близнецы

Проблемы на работе – большие и маленькие – Близнецам в этот день надо решать без помощи со стороны и в кратчайшие сроки. Разумно оцените свои силы, прежде чем браться за важные дела. Чтобы достичь успехов, придется пустить в ход всю энергию и имеющиеся у вас силы. Как бы много вы неожиданно не потратили, все скоро вернется. Ваша инициатива разрядит напряжение в отношениях с любимым человеком. Держитесь подальше от огня.

Рак

Для воплощения самых амбициозных профессиональных планов Ракам 10.02.2021 подходит. Вы можете получить более высокую должность. Следует прислушаться ко всем поступающим советам. Есть вероятность наладить пошатнувшиеся отношения с близкими – они помогут легко преодолеть трудности – и старыми приятелями. Воздержитесь от чрезмерных физических нагрузок: могут обостриться хронические заболевания.

Лев

Добиться многого Львы в среду смогут, если не станут торопиться с решениями и сохранят здравый смысл. После выполнения давних задач беритесь за новые и действуйте как можно активнее. Хорошо пройдут деловые переговоры. Интуиция подскажет, как быть с неожиданными денежными поступлениями, которые окажутся кстати. В личной жизни все будет гладко, не исключена дальняя поездка с любимым человеком.

Дева

В этот день значительные профессиональные достижения и перемены к лучшему ожидают Дев. Возможно удачное вложение денег и заключение выгодных сделок. Однако принятие важных решений нужно отложить, а новые знакомства будут не так перспективны, как сначала показалось. Сократите расходы, не приобретайте ничего крупного. Отбросьте сомнения и тревоги, держите себя в руках, чтобы резким словом не обидеть близкого человека.

Весы

Для раскрытия способностей и потенциала, а также творческих начинаний 10 февраля звезды благоволят Весам. При подписании договоров, касающихся больших капиталов, необходимо все тщательно проверить. Чтобы не совершить опрометчивых поступков, избавьтесь от стремления добиться желаемого во что бы то ни стало, будьте серьезнее. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом – это может негативно отразиться на самочувствии. Ссора с любимым человеком останется в прошлом, если вы поговорите откровенно.

Скорпион

Благодаря неподдельному энтузиазму и смелости в экспериментах 10 февраля Скорпионы смогут добиться успехов. Воплощение интересных идей поможет улучшить ваше материальное положение. Что бы ни преподнесла вам судьба, не волнуйтесь. Не исключены споры с начальством и сослуживцами, а общение с близкими порадует. Для серьезных перемен в жизни момент еще не настал. Зато хорошее время для путешествия, в котором у одиноких представителей знака есть шанс встретить свою половинку.

Стрелец

Многого достигнут в этот день Стрельцы. До полудня стоит принять выгодное предложение, тогда вы получите работу с большим окладом. Выигрыш в лотерею, вложение в недвижимость или участие в акциях может пополнить ваш доход. Не исключены интересные находки и неожиданные подарки. Затраченную вами энергию нужно восстановить – найдите время для отдыха.

Козерог

Справиться с любыми задачами, даже самыми непростыми, Козерогам 10.02.2021 удастся, благодаря энергичности и работоспособности. Также они смогут укрепить занятые по заслугам позиции. Воздержитесь от споров и проявления отрицательных эмоций. Избегайте новых знакомств: вас могут обмануть. Не стоит нарушать привычный образ жизни, звезды советуют воздержаться от искушений. Уделите время семье.

Водолей

Из-за мыслей о личном Водолеям в этот день будет сложно работать, но от серьезных ошибок они застрахованы. Берегите деньги: не исключено, что вас попытаются обокрасть. Есть вероятность пообщаться с дорогими людьми. Порадуют неожиданный приход гостей и приятный сюрприз от любимого человека. Если не откажетесь от романтической поездки, она оставит хорошие воспоминания.

Рыбы

О полученных в этот день предложениях Рыбам стоит подумать. Не торопитесь заключать сделки. Проанализируйте то, что выполнили, и спланируйте будущие действия. Чтобы не перенапрячься и не валиться с ног, грамотно распределяйте нагрузку. Нежелательно встречаться с друзьями и посещать шумные вечеринки, лучше забыть о делах, расслабиться и отдохнуть в домашней обстановке.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю до 14 февраля.