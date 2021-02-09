Нежелательно в эту среду оставлять грязную посуду, бездельничать, ругаться и скандалить

Церковь поминает 10 февраля Ефрема Сирина – богослова и проповедника. Он ушел в горы и жил отшельником, занимаясь толкованием священных писаний.

Традиции и обычаи 10 февраля

Наши предки еще называли эту дату"Ефрем-ветродуй", "сверчковый заступник", "запечник" и днем домового. Старались задобрить духа на его именины, чтобы тот не наделал беды, – варили молочную кашу и, насыпав в горшочек, ставили на загнетку печь, обложив горячими угольками, а рядом должен был прутьями вверх стоять веник.

Также именовали день "кудесами", так как верили, что это время, когда исполняются желания и происходят чудеса. На Руси было принято благодарить бога за все – верили, что тогда случится еще больше хорошего.

Кроме того, читали заговоры – на любовь. А еще мужчины ходили на рыбалку: считалось, что 10 февраля будет богатый улов. Женщины и девушки убирались в доме – все чистили, мыли полы, – стирали белье и шили.

Что нельзя делать 10 февраля

1. Не следует ругаться.

2. Устраивать скандалы тоже не рекомендуется.

3. Произносить бранные слова не позволено.

4. Нежелательно отказываться от работы.

5. Запрещено оставлять посуду грязной.

6. Не разрешается убивать тараканов, клопов и пауков, иначе в дом придет несчастье.

Что можно делать 10 февраля

1. Нужно много трудиться.

2. Следует наводить порядок в доме.

3. Желательно почаще смотреться в зеркало, чтобы сохранить красоту и молодость.

Народные приметы на 10 февраля

Лес почернел, значит, потеплеет.

Дым от костра по земле стелется – к снегопаду.

Разгулявшийся ветер предвещает холодное и сырое лето.

Густой воздух над лесом сулит ненастный и дождливый год.

Ранее нумеролог рассказала, как привлечь богатство и успех 12 февраля. Этот день с сильной энергетикой, способной как помочь, так и навредить. А еще это начало китайского Нового года.

