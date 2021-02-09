Кого ждет финансовый успех весной по восточному гороскопу

Кого ждет финансовый успех весной по восточному гороскопу
Фото: Tpg/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Хозяин наступившего года порадует ростом доходов немногих

Уже весной рожденные в определенное время люди могут улучшить свое финансовое благополучие. Об этом говорится в восточном гороскопе.

Таких баловней судьбы немного. Это те, кто появился на свет в годы Крысы, Быка и Обезьяны, и неспроста.

По восточному гороскопу хозяин 2021 года – Белый Металлический Бык. Его характерными чертами считаются трудолюбие и упрямство. Видимо,  близких себе по духу он и выбрал, чтобы скоро щедро одарить.

Счастливцами станут рожденные в год Крысы, которая также отличается любовью к труду. Весь год для них будет удачным в финансовом плане. Самым же успешным временем, по словам астрологов, окажется весна – именно тогда эти люди получат неожиданную прибыль.

Кроме того, при разумной экономии уже в декабре Крысы смогут отважиться на крупные приобретения, которые придутся очень кстати. Материальное благосостояние тех, кто появился на свет под этим символом года, будет расти благодаря их умелому обращению с деньгами и отказу от лишних расходов.

Велики шансы разбогатеть и у Быков. За год их доходы значительно подрастут. Благодаря незаурядным способностям именно весной рожденные в год этого животного найдут новый источник прибыли, которым и воспользуются. 

Хотя начале 2021-го Обезьян подстерегают большие испытания, уже летом все изменится к лучшему. В начале весны, по восточному гороскопу, появившиеся на свет под этим символом, могут получить довольно выгодное предложение. И в это же время им светит высокая должность с немалым окладом, для чего потребуется приложить массу усилий, сообщает Cheltv.

Ранее астролог предсказал, кто станет "денежным королем" в 2021 году. На такой подарок судьбы могут рассчитывать три знака зодиака – Телец, Стрелец и Рыбы.

Полина ДОРОЖКИНА

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