Прогноз астролога специально для читателей "Утро.ру"

Когда окончательно наступит эпоха Водолея, которая приходит на смену эпохи Рыб, сказать точно пока трудно. Однако специалисты уже отмечают, что время перемен настало. Чего ждать от эпохи Водолея всем знакам зодиака, рассказала астролог Елена Данилова.



Эпоха Водолея, по некоторым расчётам, наступает уже с 2003 года, а значит, уже более 20 лет мы живем в интересное время, которое позже сможем обозначить как время перемен. Все больше людей замечают изменения вибраций, все чаще вспоминают про Шумана и его частоты, а частотность будет продолжать расти. С точки зрения ведической астрологии эпоха Кали-юги, времени ночи и деградации постепенно сменяется на Сатья-югу, эпоху просветления, учитывая энергии планет, ближайший год будет тоже непростым, и по-своему определяющим.

Важно понимать, чтобы создать что-то новое, старое придётся разрушить, и своеобразная расчистка пространства началась в 2020 году. Сейчас она продолжается, и важно вовремя перестроиться для новых возможностей, которые предоставляет Время. Год будет посвящён партнерству и информации, и в зависимости от того, как те или иные представители знаков зодиака смогут справиться с новыми волнами знаний, будет зависеть, как они смогут освоиться.

Что принесет новая эпоха Водолея: прогноз для всех знаков зодиака

Водолей

Знак технического прогресса, научных исследований, изучения психики, и безусловно не всем знакам будет комфортно в этих новых обстоятельствах.

Овен

Представителям этого знака будет проще приспособиться к новым веяниям, так как они также любят быть первооткрывателями и первопроходцами

Телец

Очень материалистичный знак, которым как правило чуждо высокие понятия, поэтому непросто им будет совладать с идущими энергиями.

Близнецы

Эти знаки умело работают с информацией, и в этот непростой период смогут быстро адаптироваться и использовать на благо себя и окружающих знания, которыми обладают.

Рак

Важно учиться, не отсиживаться и не перекладывать ответственность. Больше общаться и взаимодействовать с разными людьми.

Лев

Стоит правильно использовать свои организаторские способности и задатки лидера. Ставить высокие цели и ориентироваться на свои способности. В этом случае трансформации пройдут легче.

Дева

Внимательность к деталям может сыграть на руку. Но в работе и жизни стоит больше ориентироваться на ощущения, нежели логику, а представителям этого знака это будет сделать непросто.

Весы

Концепция Водолея этим знакам близка, поэтому им будет понятнее, а значит комфортнее привыкать к Новым реалиям. Вопросы семьи и внутреннего удовлетворения выйдут на первый план, новшества могут коснуться этой сферы.

Скорпион

"Чуйка" не подведёт, больше доверяйте себе, и тогда все получится. Время для работы и самореализации.

Стрелец

Удастся вырасти благодаря знаниям, поэтому не упускайте возможности овладеть новой профессией, навыком. Расширение сознания и высокие цели приведут к результатам.

Козерог

Дисциплина и четкие действия, понимание, для чего и куда стоит развиваться, помогут получить хорошие результаты.

Водолей

Знак, который как ответственный за время, сможет трансформироваться сам и помочь другим. Большая ответственность и возможность выйти на новый уровень, действуйте.

Рыбы

Не стоит пребывать в иллюзиях, иначе не получится оказаться в нужное время в нужном месте. Совершенные ошибки приведут к лучшим результатам, нежели постоянное обдумывание и сомнения.

Переходный этап всегда несёт трансформации и ошибки, по-старому уже не получается, а по-новому ещё не научились. Но это также период возможностей, который стоит использовать, помня об экологичности и Карме.