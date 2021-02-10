В этот четверг не разрешено садиться на подушку, а также ругать себя или думать о болезнях и неприятностях у зеркала

Православные 11 февраля чтут Лаврентия Туровского и Игнатия Богоносца. Обоих святых в молитвах принято просить об избавлении от многих болезней.

Традиции и обычаи 11 февраля

Наши предки в Лаврентьев день пекли и ели закрытый пирог с капустой (кулебяку) – на счастье – и другие постные блюда. Также размещали по дому и вокруг него пучки чертополоха, чтобы отпугнуть ведьм. А еще проводили защитный ритуал – обрызгивали все углы в святой водой, ею же поили всю семью и домашних животных, читали заговоры.

Народные приметы на 11 февраля

Красная луна сулит мощные порывы ветра.

Лес зашумел, значит, ожидается потепление.

Дым из трубы валит коромыслом – к скорой весне.

Если крепкий мороз ударил, в августе будет жарко.

Ветреный Лаврентьев день предвещает дожди весь год.

Что нельзя делать 11 февраля

1. Незамужним девицам занимать место главы семьи не позволено.

2. Ругать себя, думать о болезнях и неприятностях у зеркала не стоит.

3. Садиться на подушку не рекомендуется.

4. Не следует поднимать то, что лежит у порога.

5. Разбивать вареные яйца друг о друга нежелательно.

6. Запрещается ходить по снегу в поле.

7. Не разрешено выбрасывать остатки выпечки.

8. Брать в руки острые предметы ни к чему.

Что можно делать 11 февраля

1. Желательно улыбнуться и похвалить себя перед зеркалом.

2. Стоит поститься.

3. Нужно приготовить отвар из ягод шиповника и пить его.

