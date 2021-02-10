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Православные 11 февраля чтут Лаврентия Туровского и Игнатия Богоносца. Обоих святых в молитвах принято просить об избавлении от многих болезней.
Традиции и обычаи 11 февраля
Наши предки в Лаврентьев день пекли и ели закрытый пирог с капустой (кулебяку) – на счастье – и другие постные блюда. Также размещали по дому и вокруг него пучки чертополоха, чтобы отпугнуть ведьм. А еще проводили защитный ритуал – обрызгивали все углы в святой водой, ею же поили всю семью и домашних животных, читали заговоры.
Народные приметы на 11 февраля
Что нельзя делать 11 февраля
1. Незамужним девицам занимать место главы семьи не позволено.
2. Ругать себя, думать о болезнях и неприятностях у зеркала не стоит.
3. Садиться на подушку не рекомендуется.
4. Не следует поднимать то, что лежит у порога.
5. Разбивать вареные яйца друг о друга нежелательно.
6. Запрещается ходить по снегу в поле.
7. Не разрешено выбрасывать остатки выпечки.
8. Брать в руки острые предметы ни к чему.
Что можно делать 11 февраля
1. Желательно улыбнуться и похвалить себя перед зеркалом.
2. Стоит поститься.
3. Нужно приготовить отвар из ягод шиповника и пить его.
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