В эту пятницу астрологи не советуют идти на поводу у окружающих

Растущая Луна 12 февраля будет в Рыбах. В этот день есть вероятность с помощью изобретательности и решительности изменить жизнь к лучшему. Выражать эмоции надо свободно, но не переусердствовать. Неплохо бы одеться понаряднее, навести чистоту и красоту на рабочем месте. Не исключены травмы, следует поберечься.

Овен

Ради достижения желаемых результатов Овнам 12 февраля нужно выложиться по полной. И рассчитывать на поддержку не стоит – ее не ожидается. Деловое общение будет затруднено недопониманием. Зато в прошлом останутся споры с близкими – вы договоритесь по всем вопросам. Спиртным и острыми приправами злоупотреблять нежелательно: плохо отразится на самочувствии.

Телец

Заключать сделки и проводить переговоры Тельцам следует в середине этого дня. Могут поступить выгодные предложения, приняв которые вы получите большой доход. Однако будьте внимательны при подписании финансовых документов, чтобы не допустить серьезных ошибок. Благодаря новому знакомству вы сможете избавиться от давней бытовой проблемы. Вечером откажитесь от приглашения в шумную компанию.

Близнецы

Работать в этот день Близнецам будет трудно, но придется, и даже сверхурочно. Принятые в спешке решения обернутся денежными потерями. Не исключено, что разногласия с партнерами приведут к расторжению достигнутых договоренностей и заключенных сделок. При этом возможны небольшие, но приятные сюрпризы. Далеко уезжать не стоит. Встретьтесь со старыми друзьями – это вас порадует.

Рак

Терпение и хладнокровие понадобятся 12.02.2021 Ракам при проведении деловых переговоров. Не пасуйте перед недругами и одержите победу, которая приведет к заметным переменам в жизни. Оформление документов и общение с чиновниками пройдут удачно. Есть риск обжечь или сломать руки. Вечером у вас есть шанс отдохнуть.

Лев

Серьезные вопросы – и по работе, и касающиеся личной жизни – Львам лучше обсудить в первой половине этого дня. Беседы с начальством и авторитетными людьми принесут ощутимую пользу. Воздержитесь от опрометчивых высказываний и проявления негативных эмоций. Вам может потребоваться уединение – для размышления о целях и планах на будущее. Уделите внимание близким.

Дева

На работе у Дев в этот день возникнет напряжение. Вы очень быстро примете сложное решение и возьмете на себя ответственность за других. Не спешите кардинально что-то менять в жизни. Из-за резких высказываний вы рискуете поссориться с коллегами и близкими. Есть вероятность романтических знакомств. Вечером звезды советуют отправиться на природу.

Весы

Если Весы 12 февраля будут действовать толково, доверившись своей интуиции, достичь ранее поставленных целей им удастся. Постарайтесь спокойно обсудить важные дела с влиятельными людьми – их помощь окажется весьма кстати – и будьте аккуратны при оформлении документов. Найдите время для восстановления сил, отдохните с любимым человеком.

Скорпион

Любое дело в этот день будет Скорпионам по плечу. Если вы откажетесь от желания поступить по-своему, несмотря ни на что, то избежите ошибок. Достичь заметных успехов помогут активность и напор. Финансы прибудут. Смело заключайте рискованные сделки, проявляйте инициативу, воплощайте заманчивые идеи. Благодаря внутреннему чутью вы сможете найти выход из любой, даже самой трудной ситуации.

Стрелец

Принимая важные решения, Стрельцам в этот день нужно трезво оценить ситуацию и все взвесить. Вы без особого труда разберетесь с рабочими вопросами, преодолеете возникшие с оформлением документов трудности и успеете сделать все, как задумали. Однако следует поберечься: возможны стрессы. Найдите время для отдыха – посетите массажиста, примите расслабляющую ванну, устройте дружеский пикник.

Козерог

Готовность к кардинальным переменам в жизни 12.02.2021 потребует от Козерогов быстрых действий в этом направлении. Звезды благоволят воплощению ваших амбициозных профессиональных замыслов, новым начинаниям и решению личных проблем. Окружая заботой и любовью близких, вы избежите конфликтов и скандалов.

Водолей

Успех будет сопутствовать в этот день Водолеям, если они будут работать не покладая рук – самостоятельно или контролируя подчиненных. При выполнении сложных задач помогут ответственность и решительность. Откажитесь от лишних трат. Помогите нуждающимся. Будьте внимательны к родным. Поберегите здоровье.

Рыбы

Добиться выдающихся результатов и даже получить повышение Рыбы в этот день смогут, если правильно распределят силы. Для внедрения новых проектов время неподходящее. Не исключены острые конфликты с окружающими, которых можно избежать, если держать себя в руках – не выплескивать негативные эмоции. Вечером возможно новое знакомство или романтическое свидание.

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