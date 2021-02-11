Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в Васильев день

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в Васильев день
Фото:Andreas Vitting/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Запрещено возвращать денежные долги, чтобы избежать финансовых проблем и неприятностей в личной жизни

В пятницу, 12 февраля, поминают Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Им был посвящен один общий праздник, чтобы прекратить споры христиан, кому из троих святителей отдать предпочтение.

Традиции и обычаи 12 февраля

На Руси дату именовали Васильев день или Трехсвятие, ведь поминали трех святых. А еще звериным свадебником (самцы бьются за самок и победители создают пары с избранницами) или звериным праздником, ведь на стол было принято подавать блюда из фаршированного мяса диких животных и птиц.

Народные приметы на 12 февраля

  • Красная луна – к ветреному дню.
  • Каркающие и пытающиеся спрятаться под стрехами амбаров вороны предупреждают о надвигающейся метели.
  •  Снег падает крупными хлопьями, значит, скоро потеплеет.
  •  Ясное небо и северный ветер предвещают сильный мороз.
  •  Если солнце периодически скрывается за тучами, грядет буря.
  • Лесные звери прибежали в сад – к лютой стуже.
  • Рано прилетевшие грачи сулят скудный урожай и много ягод.

Что нельзя делать 12 февраля

1. Запрещено ревновать.

2. Нежелательно злиться.

3. Охотиться не следует.

4. Не позволено стирать.

5. Вязать тоже ни к чему.

6. Не стоит ходить в лес.

7. Возвращать денежные долги не рекомендуется.

8. Незамужним девушкам не разрешается надевать новые вещи.

Что можно делать 12 февраля

1. Нужно строить планы на будущее.

2. Разрешено есть мясо.

3. Желательно помириться с теми, с кем в ссоре.

4. Мужчинам рекомендуется потрудиться во дворе.

5. Женщинам надо заниматься домашними делами – наводить порядок, готовить.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю. 

Полина ДОРОЖКИНА

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